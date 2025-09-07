Κιβρακίδης στο Gazzetta: «Έκανα προπόνηση με τα χέρια στις τσέπες όταν χάλασε η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό για 50-100 χιλιάρικα»

Δεν συναντάς εύκολα ποδοσφαιριστές που να έχουν μείνει στην ίδια ομάδα για διψήφιο αριθμό ετών. Κάθε άλλο. Ο Κυριάκος Κιβρακίδης, όμως, είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Όχι γιατί δεν του παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για μία διαφορετική πρόκληση στην καριέρα του. Το όνομά του ενεπλάκη σε πολλά μεταγραφικά σενάρια.

Έγινε ακόμα και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες. Όμως, από ένα σημείο και έπειτα, ο Έλληνας δεξιός μπακ δέθηκε με τον Ατρόμητο. Το Περιστέρι έγινε το σπίτι του. Και το σπίτι του, δεν ήθελε να το αφήσει. Ο κύκλος του στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων έκλεισε όταν πια ο ίδιος αισθάνθηκε πως δεν είχε άλλα να δώσει.

