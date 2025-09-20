Κηφισιά - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Κηφισιά υποδέχεται τον Άρη σήμερα (20/09) για την 4η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 18.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Αγρινίου, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν τη συμπαράσταση περίπου 450 οπαδών τους.

Η ομάδα της Κηφισιάς προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού στον Βόλο ενώ οι «κιτρινόμαυροι», επικράτησαν 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι στην πρεμιέρα του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 9 ΑΕΚ 9 ΠΑΟΚ 9 Άρης 6 Λεβαδειακός 4 ΑΕ Κηφισιάς 4 ΟΦΗ 3 *με ματς λιγότερο Ατρόμητος 3 Παναιτωλικός 3 Βόλος 3 ΑΕΛ 2 Παναθηναϊκός 1 *με ματς λιγότερο Αστέρας AKTOR 1 Πανσερραϊκός 0

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025

Κηφισιά - Άρης (18:00)

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών (18:00)

Βόλος - Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025

ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)