Κηφισιά - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Κηφισιά εναντίον Άρη σήμερα (20/09) στην 4η αγωνιστική της Superleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Άρης
Πανηγυρισμοί παικτών του Άρη | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Η Κηφισιά υποδέχεται τον Άρη σήμερα (20/09) για την 4η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 18.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Αγρινίου, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν τη συμπαράσταση περίπου 450 οπαδών τους.

Η ομάδα της Κηφισιάς προέρχεται από τη μεγάλη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού στον Βόλο ενώ οι «κιτρινόμαυροι», επικράτησαν 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι στην πρεμιέρα του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολυμπιακός 9
  2. ΑΕΚ 9
  3. ΠΑΟΚ 9
  4. Άρης 6
  5. Λεβαδειακός 4
  6. ΑΕ Κηφισιάς 4
  7. ΟΦΗ 3 *με ματς λιγότερο
  8. Ατρόμητος 3
  9. Παναιτωλικός 3
  10. Βόλος 3
  11. ΑΕΛ 2
  12. Παναθηναϊκός 1 *με ματς λιγότερο
  13. Αστέρας AKTOR 1
  14. Πανσερραϊκός 0

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής 

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025

Κηφισιά - Άρης (18:00)

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών (18:00)

Βόλος - Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20:30)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025

ΑΕΛ - ΑΕΚ (17:30)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (18:00)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00)

