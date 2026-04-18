Κηφισιά - Αστέρας Τρ.: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στο γήπεδο της Νεάπολης ανοίγει η αυλαία της 3ης αγωνιστική στα Super League Playouts με την Κηφισιά να υποδέχεται τον Αστέρα. Η αναμέτρηση Κηφισιά - Αστέρας Τρ. κάνει σέντρα στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Δύο φορές έχουν συναντηθεί οι δύο ομάδες με γηπεδούχο την Κηφισιά για το πρωτάθλημα. Η πρώτη ήταν στις 26 Νοεμβρίου 2023 και επικράτησε ο ASTERAS AKTOR με 3-1 χάρη στα γκολ των Μάντζη, Ρίτζιτς και Τζουκάνοβιτς, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν το σκορ με τον Μπιφούμα στο 88ο λεπτό.

Η δεύτερη συνάντησή τους έγινε στις 13 Δεκεμβρίου 2025 για την 14η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος και υπήρξε λευκή ισοπαλία. Αυτό ήταν το τρίτο διαδοχικό μεταξύ τους παιχνίδι που τελείωσε ισόπαλο, αφού είχε προηγηθεί το 2-2 του Α’ Γύρου στην Τρίπολη και η αναμέτρησή τους για το Κύπελλο Ελλάδος στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 με 1-1 και γηπεδούχο την Κηφισιά.

Συνολικά για όλες τις διοργανώσεις και στις δύο έδρες έχουν συναντηθεί επτά φορές και στις τέσσερις έχει σημειωθεί ισοπαλία, ενώ υπάρχει από μια νίκη για κάθε ομάδα, την οποία έχει σημειώσει ως φιλοξενούμενη. Ο ASTERAS AKTOR στις 26 Νοεμβρίου 2023 (3-1) και η Κηφισιά στις 6 Απριλίου 2024 με 2-1.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Απριλίου

Κηφισιά - Αστέρας Τρ. 16:00

Ατρόμητος - ΑΕΛ 17:00

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός 20:00

Η βαθμολογία των Playouts

9. Ατρόμητος 31

10. Παναιτωλικός 30

11. Κηφισιά 28

12. ΑΕΛ 23

---------------------

13. Πανσερραϊκός 21

14. Αστέρας Τρ. 21

