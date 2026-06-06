Μαριάνα Κατσιμίχα: «Έπρεπε να διαχειριστώ να ακούω το τραγούδι μου παντού και να μην κριντζάρω»

Πώς βιώνει την ξαφνική αναγνωρισιμότητα από την μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού της «Το βαλς των ονείρων», εξήγησε μεταξύ άλλων η Μαριάνα Κατσιμίχα, το Σάββατο (6/6), στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» για το πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα σημείωσε χαρακτηριστικά πως «στην αρχή, όταν πρωτοξεκίνησε αυτό, ήμουν σε φάση… τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή;. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, που ‘χει κατακάτσει λίγο μέσα μου όλο αυτό και προφανώς τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο, νομίζω πως έχω αρχίσει και το απολαμβάνω. Γιατί μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα αυτό».

Συνέχισε λέγοντας: «To virality δεν είναι κάτι που ούτε επιδίωκα ούτε μ’ αρέσει και πολύ σαν κατάσταση. Δεν πίστευα αρχικά ότι αυτό το τραγούδι θα γίνει viral, για κανέναν λόγο, όχι επειδή δεν είναι ωραίο τραγούδι αλλά γιατί ξέρουμε τι γίνεται viral στις μέρες μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος είναι έτοιμος για τόση αναγνωρισιμότητα ξαφνικά».

«Οπότε έπρεπε να διαχειριστώ το να βγαίνω έξω και να με αναγνωρίζει ο κόσμος, το να ακούω το τραγούδι μου παντού και να μην κριντζάρω. Είμαι και χαζούλα, μάλλον, γιατί αντιλήφθηκα την απήχηση πολύ αργότερα απ’ όταν συνέβη», πρόσθεσε.

Η νεαρή τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται: «Στα hates comments προσπαθώ πλέον να έχω μία απάθεια. Λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά, τους λυπάμαι πάρα πολύ. Πρέπει να ‘ναι τρομερά αδιάφορη η ζωή τους για να το κάνουν αυτό».