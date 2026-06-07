Έξι influencers (και μη) που βρήκαν τραγικό θάνατο ενώ έβγαζαν την «απόλυτη selfie»

Από τη μία τα smartphones που έκαναν τη λήψη μιας selfie παιχνιδάκι, από την άλλη, τα social media που σε βάζουν χωρίς να το πάρεις είδηση στο τριπάκι να μετράς like και κολακευτικά σχόλια, δεν μας προκαλεί έκπληξη που τα τελευταία 15 - τουλάχιστον - χρόνια η selfie ζει ημέρες δόξας.

Μην ξεχνάμε ότι το 2013 ανακηρύχθηκε η «λέξη της χρονιάς» από τα Oxford Dictionaries αφού η χρήση της είχε εκτοξευτεί κατά 17.000%.

Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσει κανείς σε υπερβολές προκειμένου να τραβήξει την «απόλυτη selfie» που θα γίνει viral στα social media και δεν μιλάμε για υπερβολική χρήση φίλτρων, αλλά στον κίνδυνο που πολλοί - influencers και μη - έχουν αψηφήσει και δυστυχώς για πολλούς αυτο απέβη μοιραίο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Journal of Travel Medicine, από το 2008 έως το 2021, περίπου 379 άτομα έχουν σκοτωθεί προσπαθώντας να βγάλουν μία selfie με τον μέρο όρο ηλικίας των θυμάτων να είναι 24,4 ετών.

Μάλιστα, οι ερευνητές έχουν χαρακτηρίσει τον θάνατο που σχετίζεται με τη λήψη selfie ως «τον νέο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία» στην εποχή μας που χρήζει προσοχής με τους τουρίστες να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ τα πιο συνηθισμένα σημεία που έχουν σκοτωθεί άτομα είναι καταρράκτες και γκρεμοί.

Αρκεί να πούμε ότι εδώ και χρόνια ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή της ενώ προσπαθούσαν να τραβήξουν μια selfie είναι ασύγκριτα πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που δέχθηκαν επίθεση από καρχαρία.

Ακολουθούν οι ιστορίες έξι ατόμων που πλήρωσαν ακριβά την επιθυμία τους να βγάλουν την τέλεια selfie. Και να σκεφτεί κανείς ότι είναι ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα του τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια με αποτέλεσμα σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς ανά τον κόσμο οι ιθύνοντες να έχουν απαγορέψει τη λήψη selfies σε μια προσπάθεια να προστατέψουν τους επισκέπτες.

Έπεσε από γκρεμό 80 μέτρων

Η νεαρή γυμνάστρια Natalie Stichova βρήκε τραγικό θάνατο στην προσπάθειά της να βγάλει σέλφι | (Instagram @nataliestichova)

Τον Αύγουστο του 2024 η 23χρονη Νάταλι Στίτσοβα (Natalie Stichova) θέλησε να τραβήξει μια selfie με φόντο το Κάστρο Νοϊσβανστάιν - το κάστρο που λέγεται ότι ενέπνευσε το παραμύθι της Ωραίας Κοιμωμένης - στη Βαυαρία με αποτέλεσμα να πέσει από γκρεμό ύψους 80 μέτρων.

Αν και επέζησε της πτώσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είχε υποστεί μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη με αποτέλεσμα έξι μέρες μετά η οικογένειά της να πάρει τη δύσκολη απόφαση να διακόψει τη μηχανική υποστήριξη.

Τη «χτύπησαν» 27.000 Volts

Το 2015 η τότε 18χρονη Άννα Ούρσου (Anna Ursu) από την πόλη Ιάσιο της Ρουμανίας θέλησε να τραβήξει την «απόλυτη selfie» με σκοπό να την ανεβάσει στο Facebook.

Πήγε στον σιδηροδρομικό σταθμό, ξάπλωσε στην οροφή του βαγονιού ενός ακινητοποιημένου τρένου και μόλις σήκωσε το ένα πόδι της για να ποζάρει στον φακό, χωρίς καν να ακουμπήσει τα ηλεκτροφόρα καλώδια, το ηλεκτρικο πεδίο γύρω από αυτά τη χτύπησε με την τάση του ρεύματος να αγγίζει τα 27.000 Volts.

Η κοπέλα κυριολεκτικά εκτοξεύτηκε στον αέρα έχοντας πάρει φωτιά με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στο 50% του σώματός της. Ένας περαστικός από το σημείο προσπάθησε να τη βοηθήσει με το κορίτσι να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και τελικά να υποκύπτει στα τραύματά του.

Μπήκε σε απαγορευμένη περιοχή

Την ίδια χρονιά, τον Σεπτέμβριο ο 27χρονος bodybuilder influencer Λιου Καν (Liu Can) πνίγηκε ενώ βρισκόταν στην περιοχή Nanchuan του Chongqing της Κίνας.

Ο Καν μπήκε σε περιοχή που απαγορευόταν η είσοδος στο κοινό προκειμένου να τραβήξει selfie βίντεο και η απόφαση αυτή του κόστισε τη ζωή, αφου φαίνεται ότι έπεσε από καταρράκτη και στη συνέχεια τον παρέσυρε το ποτάμι.

Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα.

Τον τρύπησε ο ταύρος με τα κέρατά του

Το 2014 κατά τη διάρκεια των ταυρομαχιών ο 32χρονος Νταβίντ Γκονζάλες Λόπεζ (David Gonzalez Lopez) βγήκε από την προστατευόμενη για το κοινό περιοχή για να τραβήξει μια selfie μπροστά σε δύο ταύρους που επρόκειτο να συγκρουστούν όταν ένας τρίτος ταύρος ήρθε από πίσω του και τον τρύπησε θανάσιμα στον λαιμό και στον μηρό με τα κέρατά του.

Όπως είχε αναφέρει ένας έντρομος αυτόπτης μάρτυρας, ο 32χρονος «έμοιαζε με μαριονέτα που στριφογύριζε στον αέρα επειδή δεν έπεσε στο έδαφος». Ο θάνατος του Γκονζάλες είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν τότε οι ταυρομαχίες.

Την πάτησε διερχόμενο αυτοκίνητο

Τον Νοέμβριο του 2024 η 24χρονη Αμάντα Ντος Σάντος Μπαρμπόσα (Amanda Dos Santos Barbosa) επέστρεφε με τρεις φίλες της από νυχτερινή έξοδο στην πόλη Ζοάο Πεσόα της Βραζιλίας.

Η Αμάντα άνοιξε το παράθυρο και βγήκε σχεδόν ολόκληρη έξω από το παράθυρο από τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου προκειμένου να τραβήξει selfies για να τις ποστάρει στη συνέχεια στα προφίλ της στα social media.

Ωστόσο, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στην άσφαλτο με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει διερχόμενο αυτοκίνητο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της. Το βίντεο με τη στιγμή που τη χτυπούσε το αυτοκίνητο βγήκε στο φως της δημοσιότητας και είχε συγκλονίσει.

Η μοιραία selfie σε καταρράκτη

Sofia Cheung | @hike sofi - Instagram

Τον Ιούλιο του 2021 μία από τις πιο γνωστές influencer στην Κίνα, η 32χρονη Σοφία Τσιανγκ (Sofia Cheung) βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε από γκρεμό ύψους 5,5 μέτρων στο Χονγκ Κονγκ.

Η Τσιανγκ συνήθιζε να ανεβάζει φωτογραφίες στο προφίλ της στο Instagram από ταξίδια που πήγαινε, αλλά και από πεζοπορίες και έτσι θέλησε να τραβήξει μια selfie στον καταρράκτη Tsing Dai στο Χονγκ Κονγκ.

Ωστόσο, έχασε την ισορροπία της και έπεσε μέσα στο νερό. Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό της.