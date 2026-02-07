Μενού

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1: Με υπογραφή Ουκάκι περνάει το Περιστέρι

Γερά στο κόλπο της παρουσίας του στο «5-8» μπήκε ο Ατρόμητος, καθώς βρίσκεται στο -1 από το γκρουπ, μετά την νίκη στη Νεάπολη.

Reader symbol
Newsroom
Κηφισιά - Ατρόμητος
Κηφισιά - Ατρόμητος | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Τόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τη γηπεδούχο Κηφισιά, ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Ούγκο Σόοουζα, Μποτία και Μαϊντάνα μπροστά του. Ρούμπεν Πέρεθ και Έμπο στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Αντόνισε - Ζέρσον Σόουζα εξτρέμ και φορ ο Μίγιτς.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ