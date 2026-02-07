Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1: Με υπογραφή Ουκάκι περνάει το Περιστέρι

Τόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τη γηπεδούχο Κηφισιά, ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Ούγκο Σόοουζα, Μποτία και Μαϊντάνα μπροστά του. Ρούμπεν Πέρεθ και Έμπο στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Αντόνισε - Ζέρσον Σόουζα εξτρέμ και φορ ο Μίγιτς.

