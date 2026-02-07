Κηφισιά - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Κηφισιά υποδέχεται σήμερα (07/2) τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Superleague με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προέρχεται από ήττα 3-0 από τον Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική. Κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, η ομάδα των Βορείων Προαστίων ενισχύθηκε με αρκετούς παίκτες, από τους οποίους ξεχωρίζουν οι Δημήτρης Θεοδωρίδης, Στίβεν Τσούμπερ, Πάτρικ Μίγιτς, Μιγκέλ Ταβάρες, Τσε Νούνελι και Σεΐχ Ουμάρ Κονατέ.

Οι Περιστεριώτες ηττήθηκαν στην έδρα τους από τον ΟΦΗ με 1-2 και θέλουν οπωσδήποτε βαθμό ή βαθμούς για να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Η βαθμολογία (19η αγωνιστική)

Ολυμπιακός 46 AEK 45 ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.) Λεβαδειακός 38 Παναθηναϊκός 29 (18.αγ) Άρης 25 Βόλος 25 ΟΦΗ 21 (18 αγ.) Κηφισιά 19 (18 αγ.) ΑΕΛ Novibet 19 Ατρόμητος 17 Παναιτωλικός 15 Αστέρας Τρίπολης 13 Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (20η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός (5μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (6μμ)

Κηφισιά – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (4μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – ΠΑΟΚ (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)