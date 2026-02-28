Μενού

Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0: Ανάσα και... χαμένο έδαφος

Με σκορ 1-0 έληξε ο αγώνας Κηφισιά - Λεβαδειακός. Μεγάλη νίκη - οξυγόνο για τους γηπεδούχους, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν έδαφος στη μάχη για την 4η θέση.

Reader symbol
Newsroom
Κηφισιά
Κηφισιά | In Time / Στέφανος Κυριαζής
  • Α-
  • Α+

Τρεις μήνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα ήταν πολλοί για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έβαλε τέλος σε σερί εννέα αγωνιστικών με έξι ισοπαλίες και τρεις ήττες, καθώς επικράτησε του Λεβαδειακού στη Νεάπολη, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Πόκορνι.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έφτασε τους 24 βαθμούς, όντας στο -3 από τον 8ο Ατρόμητο με ματς λιγότερο, ενώ απέχει 8 βαθμούς από τον 13ο Αστέρα AKTOR. H Kηφισιά έδωσε ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να «πιάσει» τους 4ους Βοιωτούς στη βαθμολογία, εάν νικήσει τον Άρη στη Λεωφόρο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ