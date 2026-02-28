Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0: Ανάσα και... χαμένο έδαφος

Τρεις μήνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα ήταν πολλοί για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έβαλε τέλος σε σερί εννέα αγωνιστικών με έξι ισοπαλίες και τρεις ήττες, καθώς επικράτησε του Λεβαδειακού στη Νεάπολη, χάρη στο «χρυσό» γκολ του Πόκορνι.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έφτασε τους 24 βαθμούς, όντας στο -3 από τον 8ο Ατρόμητο με ματς λιγότερο, ενώ απέχει 8 βαθμούς από τον 13ο Αστέρα AKTOR. H Kηφισιά έδωσε ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να «πιάσει» τους 4ους Βοιωτούς στη βαθμολογία, εάν νικήσει τον Άρη στη Λεωφόρο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr