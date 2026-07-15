Κίναν Έβανς: Πάτησε ξανά παρκέ και... στάζει τα τρίποντα σαν να μην έλειψε ποτέ

Σαν να μην έλειψε ποτέ! Ο Κίναν Έβανς ανέβασε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαίνεται να ευστοχεί στο ένα τρίποντο μετά το άλλο.
Συγκεκριμένα ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αχίλλειο τον Νοέμβρη του 2025, φαίνεται να μην τα παρατάει και να κάνει ότι περνάει από το «χέρι» του, προκειμένου να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
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