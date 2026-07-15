«Παίζουμε με τον θάνατο κάθε μέρα»: Καταγγελία οδηγών στη Λάρισα για γέφυρα που «καταρρέει» μετά τον Ντάνιελ

Σοβαρή καταγγελία για το Παλαιόπυργο Λάρισας, αναφέρει ότι οι κάτοικοι διασχίζουν μια γέφυρα που είναι στα όρια της κατάρρευσης, όταν το σημείο «χτυπήθηκε» από την κακοκαιρία Ντάνιελ το 2023.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί από το σημείο τονίζουν την επικινδυνότητα της κατάστασης. «Παίζουμε με τον θάνατο κάθε μέρα», δήλωσε μάρτυρας ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να μην περάσει από το σημείο για να πάει στον προορισμό του, καθώς η εναλλακτική απαιτεί πάρα πολύ χρόνο.

«Όλα τα παράλια είναι αποκλεισμένα. Εναλλακτικά πρέπει να κάνω 30 χιλιόμετρα» συμπλήρωσε αγρότης όπου πρέπει να περνά συνεχώς λόγω δουλειάς από το σημείο.

«Όταν κατεβάζει νερό ο Πηνειός και το νερό περνάει πάνω από τη γέφυρα είναι πιο επικίνδυνα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή», ανέφερε ένας ακόμη οδηγός.

Αρκετοί είναι και αυτοί που φοβούνται να περάσουν με το όχημά τους, οπότε το αφήνουν πριν τη γέφυρα και διασχίζουν πεζή. «Το αυτοκίνητο το δικό μου δεν περνάει. Φοβάμαι. Είμαι με τα πόδια. Περιμένουμε. Είπαν ότι θα τη φτιάξουν αλλά.... άγνωστο».

«Μην τρέχουμε πάλι πίσω από γεγονότα. Χτύπα ξύλο, μην γίνει κάτι», δήλωσε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παλαιόπυργου για να μιλήσει για την αναγκαιότητα της επίλυσης του προβλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το έργο ανήκει σε μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία και θεωρείται «δεύτερης κατηγορίας», για αυτό και καθυστερεί η αποκατάσταση.