Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον «Άγιο Σάββα» .

Υπενθυμίζεται, ότι η Μάρω Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογικό και την πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικόν.

Διαβάστε ακόμα: «Μαχαίρι βαστάω πάντοτε, δεν το είχα για κακό»: Τα πρώτα λόγια του 93χρονου που έψαχνε τη Μάρω Κοντού

Η σπουδαία πορεία της Μάρως Κοντού

Η Μαριάνθη («Μάρω») Κοντού είχε καταγωγή από τα Ψαρά, ωστόσο μεγάλωσε στο κέντρο της Αθήνας. Πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Η πρώτη επαγγελματική της ενασχόληση άρχισε το 1954 στον χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Έλαβε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της ηθοποιού, ως εξαιρετικό ταλέντο, από Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, δίπλα στον Δημήτρη Χορν, με το έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ.

Το 1990, παρουσίασε τη εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια, προβαλλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο, στις 7 Μαΐου 1990, είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου.

Είχε ασχοληθεί επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην γκαλερί Αντήνωρ το 1993. Πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί στις σειρές:

Χαρούμενη Κυριακή (1972 ΕΙΡΤ),

Λούνα Παρκ (1974-1981 ΕΙΡΤ),

Ένοχοι (1977 ΕΡΤ),

Τρεις στο γύρο (1978 ΥΕΝΕΔ),

Η μεγάλη παρέλαση (1979-1980 ΕΡΤ),

Έγκλημα στο Ψυχικό (1981 ΥΕΝΕΔ),

Το πάθος (1984 ΕΤ2),

Βραδιά επιθεώρησης (1984 ΕΡΤ),

Επιθεώρηση (1989-1990 ΕΤ1),

Άγγελος κατά λάθος (1990 ANT1),

Μια απίθανη γιαγιά (1991-1992 ΕΤ2),

Οικογένεια Καζίνο (1991-1992 ANT1),

Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες (1992-1994 Mega)

Αραχτοί και λάϊτ (1994-1995 ΑΝΤ1)

Η Γη της Ελιάς (2021-2026 Mega).

Διετέλεσε βουλευτής στην Α΄ Περιφέρεια Αθηνών, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.

Στην προσωπική της ζωή, η Μάρω Κοντού υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα.

