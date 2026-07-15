Αν υπάρχει κάποιος που ανησυχεί ιδιαίτερα και αγωνιά για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και για το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του κόμματος, πιστέψτε με, είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας ενόψει της δεξίωσης της μεθεπόμενης Παρασκευής για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η Προεδρία δεν ξέρει ποιον να καλέσει ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος θα καθίσει μαζί με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς στο κιόσκι για την καθιερωμένη συζήτηση που γίνεται κάθε χρόνο. Με δεδομένο επίσης ότι δεν γνωρίζουν πόσους βουλευτές θα έχει το κόμμα, δεν γνωρίζουν και ποια θα είναι η κοινοβουλευτική του θέση. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά για το πρωτόκολλο της Προεδρίας είναι μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση, αν συνυπολογίσετε ότι πρέπει να καλούν διαρκώς και καινούργιους βουλευτές που μπορεί να ορκίζονται αυτές τις ημέρες.

Ποιοι δεν θα έρθουν

Από τους πολιτικούς αρχηγούς, σίγουρα θα απουσιάζουν από τη δεξίωση ο Κυριάκος Βελόπουλος που παγίως λείπει, ο Δημήτρης Νατσιός που επίσης δεν έχει συμμετάσχει, αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που ενώ πήγαινε στις δεξιώσεις, είναι σε τροχιά προσωπικής σύγκρουσης με τον Κώστα Τασούλα. Θυμίζω ότι φέτος πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί και βουλευτές δικαιούνται να πάρουν μαζί και συζύγους ή συντρόφους, με τον συνολικό αριθμό των προσκεκλημένων να ανέρχεται περίπου στα 1.700 άτομα.

Διαβάστε επίσης: Σε εκλογική εγρήγορση η ΝΔ: Οι διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη και το σενάριο για κάλπες τον Σεπτέμβριο

Ανεξαρτητοποιήσεις και όχι παραιτήσεις

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου αλλά και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για αυτόνομη εκλογική κάθοδο «έλυσε» τα χέρια των βουλευτών. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μιλούσε μόνο για παραιτήσεις βουλευτών ωστόσο εφόσον θα υπάρξει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από την ΕΛΑΣ υπάρχουν λόγοι που μπορούν να αιτιολογήσουν τις ανεξαρτητοποιήσεις που ήρθαν και έρχονται. Μάλιστα μπορεί από εδώ και πέρα να μην δούμε καμία παραίτηση από τη βουλευτική έδρα.

Ποιος ο λόγος;

Μάλιστα όπως μαθαίνω αν για παράδειγμα ο Μίλτος Ζαμπάρας από την Αιτωλοακαρνανία παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα - όπως μαθαίνω το σκέφτεται πολύ σοβαρά, τότε η έδρα πάει στον Γιώργο Βαρεμένο που όπως μου λένε θα την πάρει αλλά θα ανεξαρτητοποιηθεί. Αρα δεν υπάρχει λόγος να χάσει τη βουλευτική του ιδιότητα μιας και δεν προδίδει τις αξίες με τις οποίες εκλέχθηκε.

Διαβάστε επίσης: Κακλαμάνης: «Οι πρόωρες εκλογές μπορούν να είναι θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα»

Νέα γραμμή από την ΕΛ.Α.Σ

Τις τελευταίες ώρες ακούγεται πως από την Αμαλίας δεν είναι πλέον τόσο αυστηροί ώστε να ζητούν μόνο παραιτήσεις για να ενταχθεί κάποιος στο νέο κόμμα Τσίπρα , αλλά φαίνεται πως δεν θα ενοχληθούν από τις ανεξαρτητοποιήσεις. Άλλωστε από τους 17 βουλευτές επαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ αρκετοί ταιριάζουν στο νέο προφίλ. Επίσης ακούγεται πως από Σεπτέμβρη θα υπάρξει ένα κάλεσμα Τσίπρα στους βουλευτές που θα έχουν κάτσει στα ορεινά της Βουλής.

Το αίνιγμα για Σαμαρά

Κυκλοφορεί πολύ έντονα στην πολιτική πιάτσα από χθες ότι ο Αντώνης Σαμαράς έκανε ένα ακόμα βήμα προς τη δημιουργία νέου κόμματος και καπάρωσε νέα γραφεία. Η πληροφορία δεν είναι απολύτως τσεκαρισμένη, αν και γίνεται συζήτηση για περιοχή στο κέντρο της Αθήνας.

