Κλήρωση Europa League: Η Μπέτις αντίπαλος του Παναθηναϊκού - Πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει το Τριφύλλι

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) πραγματοποιήθηκε στη Νιόν η κλήρωση του Europa League μέχρι τον τελικό της 20ής Μαΐου, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει πως αντίπαλός του στη φάση των 16 θα είναι η Μπέτις.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εντός έδρας, είτε στο ΟΑΚΑ είτε στη Λεωφόρο, στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στην Ανδαλουσία.
Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των 16
- Φερεντσβάρος – Μπράγκα
- Παναθηναϊκός – Μπέτις
- Γκενκ – Φράιμπουργκ
- Θέλτα – Λιόν
- Στουτγκάρδη – Πόρτο
- Νότιγχαμ – Μίντιλαντ
- Μπολόνια – Ρόμα
- Λιλ – Άστον Βίλα
Europa League: Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
- Φερεντσβάρος – Μπράγκα Vs Παναθηναϊκός – Μπέτις (Ζευγάρι 1)
- Γκενκ – Φράιμπουργκ Vs Θέλτα – Λιόν (Ζευγάρι 2)
- Στουτγκάρδη – Πόρτο Vs Νότιγχαμ – Μίντιλαντ (Ζευγάρι 3)
- Μπολόνια – Ρόμα Vs Λιλ – Άστον Βίλα (Ζευγάρι 4)
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
- Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Φερεντσβάρος ή Μπράγκα ή Παναθηναϊκός ή Μπέτις Vs Γκενκ ή Φράιμπουργκ ή Θέλτα ή Λιόν)
- Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ Vs Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα)
Ο τελικός θα διεξαχθεί 20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη
Europa League: Τα χρήματα που θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός
- Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
- Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ
- Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000 ευρώ
- Ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6.000.000 ευρώ
- Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Ο άνθρωπος που έχασα στο τρένο»
- Η δύσκολη διαχείριση των υποκλοπών, η επίθεση του Μητσοτάκη σε Σαμαρά και η επίσκεψη Εμανουέλ Μακρόν
- Ξέσπασε η Δανάη Παππά: «Με έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν πόσο καιρό έχω ακόμα - Δηλαδή κάπου ώπα»
- «Απρόσμενη» συνάντηση Τραμπ με Μαμντάνι: Το δώρο-έκπληξη του δήμαρχου της Νέας Υόρκης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.