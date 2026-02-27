Μενού

Κλήρωση Europa League: Η Μπέτις αντίπαλος του Παναθηναϊκού - Πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει το Τριφύλλι

Η Μπέτις αναδείχθηκε αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη φάση των 16 του Europa League, όπως προέκυψε από την κλήρωση της Παρασκευής.

Reader symbol
Newsroom
panathinaikos
Πρόκριση του Παναθηναϊκού στους «16» του Europa | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) πραγματοποιήθηκε στη Νιόν η κλήρωση του Europa League μέχρι τον τελικό της 20ής Μαΐου, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει πως αντίπαλός του στη φάση των 16 θα είναι η Μπέτις.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εντός έδρας, είτε στο ΟΑΚΑ είτε στη Λεωφόρο, στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στην Ανδαλουσία.

Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των 16

  • Φερεντσβάρος – Μπράγκα
  • Παναθηναϊκός – Μπέτις
  • Γκενκ – Φράιμπουργκ
  • Θέλτα – Λιόν
  • Στουτγκάρδη – Πόρτο
  • Νότιγχαμ – Μίντιλαντ
  • Μπολόνια – Ρόμα
  • Λιλ – Άστον Βίλα

Europa League: Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

  • Φερεντσβάρος – Μπράγκα Vs Παναθηναϊκός – Μπέτις (Ζευγάρι 1)
  • Γκενκ – Φράιμπουργκ Vs Θέλτα – Λιόν (Ζευγάρι 2)
  • Στουτγκάρδη – Πόρτο Vs Νότιγχαμ – Μίντιλαντ (Ζευγάρι 3)
  • Μπολόνια – Ρόμα Vs Λιλ – Άστον Βίλα (Ζευγάρι 4)

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

  • Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Φερεντσβάρος ή Μπράγκα ή Παναθηναϊκός ή Μπέτις Vs Γκενκ ή Φράιμπουργκ ή Θέλτα ή Λιόν)
  • Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ Vs Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα)

Ο τελικός θα διεξαχθεί 20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη

Europa League: Τα χρήματα που θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός 

  • Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
  • Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ
  • Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000 ευρώ
  • Ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6.000.000 ευρώ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ