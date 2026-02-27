Κλήρωση Europa League: Η Μπέτις αντίπαλος του Παναθηναϊκού - Πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει το Τριφύλλι

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02) πραγματοποιήθηκε στη Νιόν η κλήρωση του Europa League μέχρι τον τελικό της 20ής Μαΐου, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει πως αντίπαλός του στη φάση των 16 θα είναι η Μπέτις.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εντός έδρας, είτε στο ΟΑΚΑ είτε στη Λεωφόρο, στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στην Ανδαλουσία.

Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των 16

Φερεντσβάρος – Μπράγκα

Παναθηναϊκός – Μπέτις

Γκενκ – Φράιμπουργκ

Θέλτα – Λιόν

Στουτγκάρδη – Πόρτο

Νότιγχαμ – Μίντιλαντ

Μπολόνια – Ρόμα

Λιλ – Άστον Βίλα

Europa League: Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Φερεντσβάρος – Μπράγκα Vs Παναθηναϊκός – Μπέτις (Ζευγάρι 1)

Γκενκ – Φράιμπουργκ Vs Θέλτα – Λιόν (Ζευγάρι 2)

Στουτγκάρδη – Πόρτο Vs Νότιγχαμ – Μίντιλαντ (Ζευγάρι 3)

Μπολόνια – Ρόμα Vs Λιλ – Άστον Βίλα (Ζευγάρι 4)

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Φερεντσβάρος ή Μπράγκα ή Παναθηναϊκός ή Μπέτις Vs Γκενκ ή Φράιμπουργκ ή Θέλτα ή Λιόν)

Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ Vs Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα)

Ο τελικός θα διεξαχθεί 20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη

Europa League: Τα χρήματα που θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός

Πρόκριση στα προημιτελικά : 2.500.000 ευρώ

: 2.500.000 ευρώ Πρόκριση στα ημιτελικά : 4.200.000 ευρώ

: 4.200.000 ευρώ Πρόκριση στον τελικό : 7.000.000 ευρώ

: 7.000.000 ευρώ Ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6.000.000 ευρώ