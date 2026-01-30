Μενού

Κλήρωση Ολυμπιακού: Με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα play off του Champions League

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play off του Champions League όπως προέκυψε από την κλήρωση στη Νιόν.

Newsroom
Ολυμπιακός - Champions League
Πανηγυρισμοί παικτών του Ολυμπιακού στο Champions League | Eurokinissi/ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα play off του Champions League όπως προέκυψε από την κλήρωση στη Νιόν.

Μετά την μεγάλη νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στη 18η θέση της κατάταξης της league phase και σε περίπτωση πρόκρισης από τα play off κόντρα στην Λεβερκούζεν, θα προκριθούν στους «16» όπου θα βρουν μία εκ των Μπάγερν Μονάχου και Άρσεναλ, με τον αντίπαλο να τον μαθαίνει στην κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου. 

Τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού για τη νοκ άουτ φάση θα διεξαχθούν στις 17/18 και στις 24/25 Φεβρουαρίου με το πρώτο ματς στο «Καραϊσκάκης».

Τα ζευγάρια των Playoffs:

  • Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν
  • Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ
  • Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν
  • Καραμπάχ - Νιουκάστλ
  • Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους
  • Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης
  • Μπορούσια Ντόρτμουντ - Αταλάντα
  • Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης

 

