Κλήρωση Ολυμπιακού: Οι αντίπαλοι των «ερυθρολεύκων» στη league phase του Europa League

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν και έμαθε τους αντιπάλους του στην κλήρωση του Μονακό.
Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:
Μίλαν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Ρεν (εκτός), Γιαγκελόνια (εντός), Τσέλιε (εκτός), Χοφενχαϊμ (εντός), Τορένσε (εκτός)
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