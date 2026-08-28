Κλήρωση Ολυμπιακού: Οι αντίπαλοι των «ερυθρολεύκων» στη league phase του Europa League

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League μετά τον αποκλεισμό του από τη Ναϊμέγκεν και έμαθε τους αντιπάλους του στην κλήρωση του Μονακό.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

Μίλαν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Ρεν (εκτός), Γιαγκελόνια (εντός), Τσέλιε (εκτός), Χοφενχαϊμ (εντός), Τορένσε (εκτός)