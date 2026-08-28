Πυροβολισμοί ακούστηκαν προ ολίγου έξω από σούπερ μάρκετ στη Μύκονο, με την αστυνομία να σπεύδει για τυχόν σοβαρό συμβάν, σύμφωνα με το mykonoslive.tv.

Σύμφωνα με όσα επικαλείται το μέσο, σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ του νησιού. Οι πυροβολισμοί φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ δύο ανδρών, χωρίςνα έχει αναφερθεί θανατηφόρος τραυματισμός μέχρι στιγμής.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ και στους ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά το περιστατικό το όπλο φέρεται να πετάχτηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Πυροβολισμοί στη Μύκονο - «Χτενίζουν» το σημείο για στοιχεία

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εξακριβωθούν τα αίτια.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν στοιχεία από το σημείο, μεταξύ των οποίων και ένα κράνος που βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος.