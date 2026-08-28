Συγκλόνισε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: «Έφυγε το σώμα του, η ψυχή του είναι μαζί μου»

Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα τελέστηκε σήμερα (28/8) η κηδεία του αγαπητού τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε προ ημερών την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών.

Μεγάλο μέρος του καλλιτεχνικού κόσμου, συγγενείς αλλά και φίλοι του έργου του παρεβρέθηκαν στην κηδεία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών δημοσία δαπάνη από τον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας.

Με τον επικήδειο που απηύθυνε, η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, έφερε δάκρυα σε όσους έδωσαν το παρών, αφού μοιράστηκε τρυφερά λόγια για τον εκλιπόντα άντρα της.

Συγκλόνισε η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι, γελούσε με τη φωνή μου και με ανάγκασε να πιάσω μικρόφωνο. Ο ίδιος με άφησε σωματικά, αλλά ακόμη είναι εδώ. Από εκεί φύγαμε μαζί. Έσβησε και είναι μαζί μου. Είμαι σίγουρη», ξεκίνησε να λέει η χήρα του τραγουδιστή με δάκρυα στα μάτια.

«Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω. Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα, και είναι η μισή μου ζωή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι μαζί μας.

Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ», κατέληξε στον επικήδειο λόγο της η Κατερίνα Πετράκη.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στα τηλεοπτικά συνεργεία, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης ανέφερε συγκινημένος: «Δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Δεν έχω να πω πολλά. Όλοι τον ξέρουν τον Δημητράκη μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος. Είμαι βαθιά λυπημένος και δεν μπορώ να σας πω πολλά. Συνδεόμασταν από παιδιά, δεν είχαμε κάνει μόνο περιοδείες μαζί, τα πάντα… Αυτό που κρατάω είναι το χαμόγελό του».