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Κλήρωση Παναθηναϊκού: Οι έξι αντίπαλοι του «τριφυλλιού» στη league phase του Conference League

Η κλήρωση του Παναθηναϊκού στη league phase του Conference League. Αναλυτικά οι αντίπαλοι του «τριφυλλιού».

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Ντέσερς - Παναθηναϊκός
Ο Ντέσερς στο Χράντετς - Παναθηναϊκός | Eurokinissi/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
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Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στη league phase του Conference League.

Αναλυτικά η κλήρωση του «τριφυλλιού»:

Μπράιτον (εντός), Φράιμπουργκ (εκτός), Μπόρατς (εντός), Καϊράτ (εκτός), ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός), Νόρτζελαντ (εκτός)

Όπως είναι γνωστό μετά τη League Phase, οι οκτώ πρώτες της συνολικής κατάταξης των 36 ομάδων περνάνε απευθείας στη φάση των «16», ενώ όσες τερματίσουν μεταξύ των θέσεων 9-24 θα συνεχίσουν στα νοκ-άουτ. Αντίθετα, οι τελευταίες δώδεκα ομάδες θα αποκλειστούν από τη διοργάνωση και γενικώς από την Ευρώπη.

Οι ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών της League Phase του Conference League:

  • 1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

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