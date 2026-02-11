Κλουζ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ώρα πρόκρισης για τον μπασκετικό Άρη στη Ρουμανία, καθώς με νίκη επί της Κλουζ τότε θα πάρει το τελευταίο «εισιτήριο» για τη β’ φάση του EuroCup. Η αναμέτρηση Κλουζ - Άρης αρχίζει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι NovaSports Prime.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς συνέχισε χθες την προετοιμασία της με μία μεσημεριανή προπόνηση στο «Nick Galis Hall» και αναχώρησε με πτήση τσάρτερ για τη Napoca. Πριν από την προπόνηση, το προπονητικό επιτελείο ανέλυσε τον αυριανό αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.

Ο νικητής περνά στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, σφραγίζοντας το τελευταίο «εισιτήριο» για τη β’ φάση, κι αυτό δείχνει τη σημασία της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στην 6η θέση με 8 νίκες και 9 ήττες.