Κολοσσός - Άρης LIVE από τη Ρόδο για το πρωτάθλημα

Ο Κολοσσός υποδέχεται τον Άρη στη Ρόδο για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Κολοσσός - Άρης LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Κολοσσός είναι στο καλύτερο «φεγγάρι» του στη σεζόν μετρώντας τρεις διαδοχικές νίκες. Η τελευταία από αυτές ήταν στην Πάτρα όπου ο Τέβιν Μακ έγινε ο 9ος στην ιστορία της ομάδας της Ρόδου που σημείωσε επίδοση 30+ πόντων. Ο Αμερικανός μάλιστα συμπλήρωσε 10 συνεχόμενους αγώνες με διψήφιο αριθμό πόντων, που είναι το μεγαλύτερο σχετικό σερί μεταξύ των παικτών των «θαλασσί» στη φετινή σεζόν. Το τελευταίο σερί τριών νικών για τους Ροδίτες ήταν εκείνο της εκκίνησης των περσινών playouts (Μαρούσι εντός, Άρης εκτός, Λαύριο εκτός).

Από σερί νικών προέρχεται και ο Άρης που κέρδισε τα έξι τελευταία παιχνίδια του. Είναι χαρακτηριστικό πως στη διάρκεια αυτού του σερί των έξι νικών του, ο Άρης προηγήθηκε με διαφορές 14-30 πόντων σε καθένα από αυτά τα παιχνίδια χωρίς να βρεθεί πίσω με διαφορά μεγαλύτερη των οχτώ. Στο παιχνίδι με την Καρδίτσα Ιαπωνική, εξάλλου, ο Άρης παρουσίασε το 6ο δίδυμο παικτών της φετινής σεζόν με double-double (Νουά, Χάρελ). Ο Γάλλος μάλιστα έγινε ο πρώτος που έφτασε σε δύο double-double με 20 πόντους στο φετινό Πρωτάθλημα ενώ έχει πλέον 5/10 επιδόσεις 20+ του φετινού Άρη.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Μαρτίου

Κολοσσός - Άρης 16:00

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 16:00

ΑΕΚ - Περιστέρι 18:15

Κυριακή 29 Μαρτίου

Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00

Ηρακλής - Μαρούσι 15:30

Δευτέρα 30 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 20-0

2. Παναθηναϊκός 17-4

3. ΑΕΚ 15-5

4. ΠΑΟΚ 12-7

5. Άρης 11-7

6. Περιστέρι 11-9

7. Ηρακλής 8-12

8. Μύκονος 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-13

10. Προμηθέας 7-13

11. Πανιώνιος 5-15

12. Καρδίτσα 5-15

-----------------------

13. Μαρούσι 4-17