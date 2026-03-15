Κολοσσός - Ηρακλής LIVE για την 21η αγωνιστική στο μπάσκετ

Τον φορμαρισμένο Ηρακλή υποδέχεται ο Κολοσσός στη Ρόδο για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Κολοσσός - Ηρακλής LIVE στις 12:45 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Κολοσσός - Ηρακλής LIVE

Ο Κολοσσός επιστρέφει στη δράση μετά το «ρεπό» της προηγούμενης εβδομάδας και προερχόμενος από την ιστορική νίκη επί του Παναθηναϊκού πριν τη διακοπή του Φεβρουαρίου. Οι «θαλασσί» έχασαν ωστόσο τα δύο τελευταία, εντός έδρας παιχνίδια τους από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, έχοντας στη Ρόδο ρεκόρ (2-7) χειρότερο από εκείνο που έχουν μακριά από αυτήν (3-6). Στις προηγούμενες 19 σεζόν τους στην κατηγορία, μόνο μία φορά είχαν λιγότερες από πέντε εντός έδρας νίκες στην κανονική περίοδο, το 2018-19 όταν είχαν ρεκόρ 2-11 στη Ρόδο.

Από τη δική του νίκη επί του Παναθηναϊκού προέρχεται και ο Ηρακλής και ήταν η πρώτη έπειτα από 21 χρόνια. Ήρθε μάλιστα από την ισοφάριση της μεγαλύτερης ανατροπής των τελευταίων έξι, τουλάχιστον, σεζόν αφού οι «κυανόλευκοι» βρέθηκαν πίσω με 21 πόντους στο 23ο λεπτό. Φτάνοντας στο 8-10, οι «κυανόλευκοι» είναι στο +2 από τον Προμηθέα Πάτρας και οδεύουν ολοταχώς προς την επιστροφή τους στα playoffs έπειτα από 22 χρόνια. Η τελευταία φορά που το κατάφεραν ήταν στη σεζόν 2003-04.

GBL: Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

Μαρούσι - Περιστέρι 61-84

Μύκονος - Προμηθέας 89-99

ΠΑΟΚ - Άρης (Αναβλ.)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κολοσσός - Ηρακλής 12:45

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 16:00

Η βαθμολογία στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 19-0

2. Παναθηναϊκός 15-4

3. ΑΕΚ 14-4

4. ΠΑΟΚ 11-6

5. Άρης 10-7

6. Περιστέρι 10-9

7. Ηρακλής 8-10

8. Προμηθέας 7-12

--------------------------

9. Μύκονος 7-12

10. Πανιώνιος 5-13

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 5-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-16