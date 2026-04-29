Έλληνικό σουβλατζίδικο στο Παρίσι έχει ένα κάπως ερωτικό όνομα

Μπορεί να γκρινιάζουμε για πολλά, και δίκιο έχουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το φαγητό που θα βρει ένας επισκέπτης στην Ελλάδα πολύ λίγες χώρες μπορούν να το ανταγωνιστούν. Δεν είναι εξάλλου τυχαίες οι συνεχείς διακρίσεις της ελληνικής κουζίνας σε διάφορες σχετικές λίστες στο ίντερνετ.

Δεν είναι καθόλου παράξενο, λοιπόν, που μπορεί να βρει κανείς ελληνικά εστιατόρια σε διάφορες πλευρές του πλανήτη. Πράγμα που συμβαίνει ακόμα και μέσα στην πόλη που παραδοσιακά αποτελεί την καρδιά της γαστρονομίας στην Ευρώπη, στο Παρίσι.

Και μπορεί μέσα στο χάος της τεράστιας πρωτεύουσας της Γαλλίας να μην πέφτουν πολλά από αυτά στο μάτι σου αλλά ή αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια που προσφέρουν είτε γκουρμέ μεσογειακή κουζίνα είτε πιο street φαγητό.

Διαβάστε Επίσης: «Εγώ έφερα τον Φρέντο Εσπρέσο στο Μεξικό»

Στην οδό Mandar, που βρίσκεται σε πολύ κεντρικό σημείο του Παρισιού (στο 2ο Διαμέρισμα), υπάρχει ένας χώρος που είναι αφιερωμένος στον ελληνικό τρόπο ζωής, όπως διακηρύσσει χαρακτηριστικά. Και η αλήθεια είναι ότι το όνομά του είναι πραγματικά ελληνικό.

Παρίσι | Shutterstock

Το εστιατόριο με το πολύ ελληνικό όνομα

Προφανώς υπάρχουν ένα σωρό ελληνικά εστιατόρια του εξωτερικού που ονομάζονται Ακρόπολη, Ελία, Αθήνα ή τέλος πάντων διάφορα πράγματα από τους πυλώνες της ελληνικής παράδοσης και αρχαιότητας.

Στο συγκεκριμένο εστιατόριο, ωστόσο, το πήγαν ένα βήμα πέρα και επέλεξαν για όνομα το Filakia, πράγμα που μοιάζει ταυτόχρονα πολύ elegant (εφόσον βρίσκεσαι στο 2ο Διαμέρισμα του Παρισιού) αλλά και αρκετά ειρωνικό αν ήμασταν στη Νέα Ιωνία, λόγω γηπεδοειρωνικής χρήσης της λέξης.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι το συγκεκριμένο εστιατόριο έχει μερικές πολύ καλές κριτικές, με βασικό και κυριάρχο πιάτο του μενού να είναι φυσικά ο γύρος αλλά και άλλα κρέατα μαγειρεμένα με παραδοσιακούς ελληνικούς τρόπους (σούβλες κτλ).

Kρατάω ένα εντυπωσιακό σχόλιο που βρήκα κάτω από τις κριτικές του εστιατορίου από έναν Δανό τουρίστα στο Παρίσι. «Σήμερα ήταν η πρώτη μου μέρα στο Παρίσι και ήθελα οπωσδήποτε να φάω κάτι ελληνικό». Γιατί όχι θα πούμε εμείς.