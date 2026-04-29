Το άγνωστο guest της Γιαννακοπούλου στο «Λόγω Τιμής» – Όταν μοιραζόταν το ίδιο πλάνο με τον Πυρπασόπουλο

Πριν από τις πολιτικές μάχες και τη γνωριμία με τον σύζυγό της, Μάξιμο Μουρμούρη, η Νάντια Γιαννακοπούλου είχε ένα αναπάντεχο τηλεοπτικό ραντεβού. Πολύ πριν την κερδίσει η Βουλή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ «εισέβαλε» στα 90s, συμμετέχοντας στην εμβληματική σειρά της Μιρέλλας Παπαοικονόμου, «Λόγω Τιμής».

Όλα συνέβησαν όταν η Νάντια Γιαννακοπούλου ήταν δευτεροετής φοιτήτρια στη Νομική Αθηνών. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στους χώρους της σχολής, το τηλεοπτικό συνεργείο την εντόπισε τυχαία και της πρότεινε ένα πέρασμα από την κάμερα.

Το σκηνικό στήθηκε σε μια καφετέρια απέναντι από τη σχολή. Σε ένα αυθόρμητο πλάνο, η σημερινή πολιτικός εμφανίζεται να συνομιλεί με τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, ενώ λίγο μετά στην παρέα προστίθεται και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Με αφορμή το σχετικό δημοσίευμα, η Γιαννακοπούλου μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναπολώντας εκείνα τα χρόνια:

«Αυτό το μικρό πέρασμα από το «Λόγω Τιμής», πριν από πολλά χρόνια, μου θύμισε τα φοιτητικά μου χρόνια στη Νομική Αθηνών και μια εποχή γεμάτη όνειρα, αυθορμητισμό και όμορφες στιγμές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας με έναν ποιητικό τόνο, η βουλευτής σημείωσε:

«Τελικά, όποια πορεία και αν διαλέξαμε στη ζωή μας, κάτι από εκείνα τα χρόνια μένει πάντα μέσα μας. Χωρίς να αλλάζουν χρώμα τα μάτια μας, αλλά μόνο τρόπο να κοιτάμε».