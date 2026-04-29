Μελισσοκόμος εξαπέλυσε σμήνη κατά αστυνομικών για να σώσει καρκινοπαθή φίλο της από την έξωση

Μια πρωτοφανής υπόθεση που θυμίζει σενάριο θρίλερ εκτυλίχθηκε στη Μασαχουσέτη, με πρωταγωνίστρια την 59χρονη μελισσοκόμο Ρεμπέκα Γουντς. Η Γουντς καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση, αφού μετέτρεψε τις κυψέλες της σε «όπλα» για να εμποδίσει την έξωση ενός ηλικιωμένου καρκινοπαθούς φίλου της.

Η Γουντς έφτασε στο σημείο με το SUV της, μεταφέροντας δεκάδες κυψέλες σε ρυμουλκούμενο. Φορώντας την πλήρη προστατευτική στολή μελισσοκόμου, άρχισε να ανοίγει τα καπάκια, απελευθερώνοντας σμήνη μελισσών εναντίον των βοηθών του σερίφη που εκτελούσαν την έξωση.

Οι αστυνομικοί δέχθηκαν πολλαπλά τσιμπήματα στο πρόσωπο, με έναν εξ αυτών να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Όταν οι αρχές την προειδοποίησαν πως υπάρχουν αλλεργικοί αστυνομικοί στο σημείο, η ίδια φέρεται να απάντησε: «Α, είστε αλλεργικοί; Ωραία!».

Περίπου 1.000 μέλισσες πέθαναν κατά τη «συμπλοκή», είτε επειδή τσίμπησαν τους στόχους τους είτε επειδή συνθλίφτηκαν οι κυψέλες τους.

Η Γουντς ισχυρίστηκε ότι απλώς ήθελε οι μέλισσες να απολαύσουν το «ανθισμένο τοπίο», όμως οι ένορκοι δεν πείστηκαν. Παρά την αθώωσή της για τα κακουργήματα, κρίθηκε ένοχη για τέσσερις πλημμεληματικές επιθέσεις.

Η δικηγόρος της τόνισε πως η κίνηση της Γουντς πήγαζε από την επιθυμία της να προστατεύσει έναν ανήμπορο άνθρωπο από «τοκογλυφικούς δανειστές», έχοντας βιώσει και η ίδια το τραύμα της έξωσης στο παρελθόν. Παρά την ακραία παρέμβασή της, ο φίλος της τελικά έχασε το σπίτι του, με τον σερίφη της κομητείας να ξεκαθαρίζει πως τέτοιες ενέργειες δεν αλλάζουν τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά απλώς θέτουν ζωές σε κίνδυνο.