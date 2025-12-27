Κολοσσός - Μύκονος LIVE το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής στο μπάσκετ

Κολοσσός - Μύκονος LIVE: Νησιώτικο ντέρμπι παραμονής στη Ρόδο, εκεί που στις 16:00 ο Κολοσσός υποδέχεται, τη Μύκονο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ERTSPORTS 1 και θα υπάρχει ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Κολοσσός αγνοεί τη νίκη από την 1η Νοεμβρίου όταν επικράτησε εντός έδρας του Πανιωνίου με το buzzer beater του Χρυσικόπουλου. Από τότε υποχρεώθηκε σε πέντε διαδοχικές ήττες που τον κράτησαν στο 2-8, ισόβαθμο με το Μαρούσι και μία νίκη πάνω από τους «κυανέρυθρους».

Η Μύκονος βρέθηκε στο -19 αλλά διεκδίκησε ως το τέλος τη νίκη επί της ΑΕΚ πριν ηττηθεί με 76-77 στο μοναδικό παιχνίδι του φετινού Πρωταθλήματος που κρίθηκε κυριολεκτικά στον πόντο. Η ομάδα των Κυκλάδων έχει απολογισμό μιας νίκης στα τέσσερα παιχνίδια της μακριά από το νησί καθώς τα κατάφερε μόνο στο Ιβανώφειο.