Κολοσσός - Μύκονος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με νησιώτικο ντέρμπι στη Ρόδο ανοίγει το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Κολοσσός - Μύκονος θα κάνει τζάμπολ στο κλειστό της Καλλιθέας, στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το διαδικτυακό ERTSPORTS 1.

Ο Κολοσσός αγνοεί τη νίκη από την 1η Νοεμβρίου όταν επικράτησε εντός έδρας του Πανιωνίου με το buzzer beater του Χρυσικόπουλου. Από τότε υποχρεώθηκε σε πέντε διαδοχικές ήττες που τον κράτησαν στο 2-8, ισόβαθμο με το Μαρούσι και μία νίκη πάνω από τους «κυανέρυθρους».

Η Μύκονος βρέθηκε στο -19 αλλά διεκδίκησε ως το τέλος τη νίκη επί της ΑΕΚ πριν ηττηθεί με 76-77 στο μοναδικό παιχνίδι του φετινού Πρωταθλήματος που κρίθηκε κυριολεκτικά στον πόντο. Η ομάδα των Κυκλάδων έχει απολογισμό μιας νίκης στα τέσσερα παιχνίδια της μακριά από το νησί καθώς τα κατάφερε μόνο στο Ιβανώφειο.