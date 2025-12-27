Κολοσσός - Μύκονος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Με νησιώτικο ντέρμπι στη Ρόδο ανοίγει το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Κολοσσός - Μύκονος θα κάνει τζάμπολ στο κλειστό της Καλλιθέας, στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το διαδικτυακό ERTSPORTS 1.
Ο Κολοσσός αγνοεί τη νίκη από την 1η Νοεμβρίου όταν επικράτησε εντός έδρας του Πανιωνίου με το buzzer beater του Χρυσικόπουλου. Από τότε υποχρεώθηκε σε πέντε διαδοχικές ήττες που τον κράτησαν στο 2-8, ισόβαθμο με το Μαρούσι και μία νίκη πάνω από τους «κυανέρυθρους».
Η Μύκονος βρέθηκε στο -19 αλλά διεκδίκησε ως το τέλος τη νίκη επί της ΑΕΚ πριν ηττηθεί με 76-77 στο μοναδικό παιχνίδι του φετινού Πρωταθλήματος που κρίθηκε κυριολεκτικά στον πόντο. Η ομάδα των Κυκλάδων έχει απολογισμό μιας νίκης στα τέσσερα παιχνίδια της μακριά από το νησί καθώς τα κατάφερε μόνο στο Ιβανώφειο.
- Βαρδούσια: Πώς έγινε η τραγωδία με τους 4 νεκρούς ορειβάτες - Πώς γλίτωσε ο 5ος φίλος της παρέας
- Γιώργος Μαζωνάκης: Το μεγάλο ποσό που δώρισε για τα παιδιά στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1
- Η αδιανόητη απάτη σε βάρος του Ρομπέρτο Μπάτζιο – Πώς του «έφαγαν» 6 δισ. λιρέτες
- Η τεράστια «ανωμαλία» κάτω από το Τρίγωνο των Βερμούδων που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο στη Γη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.