Μενού

Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Κολοσσός - ΠΑΟΚ, σήμερα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στη Ρόδο για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Κολοσσός - ΠΑΟΚ μπάσκετ
ΠΑΟΚ - Κολοσσός μπάσκετ | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Στη Ρόδο ανοίγει σήμερα η αυλαία της 18ης αγωνιστικής στη Stoiximan Basket League, εκεί που ο Κολοσσός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση Κολοσσός - ΠΑΟΚ κάνει τζάμπολ στις 15:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Κολοσσός αναδεικνύει πρωταγωνιστές στην επίθεση του στις τελευταίες εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχε επίδοση 20+ πόντων στις πρώτες 14 αγωνιστικές και σημείωσε πέντε στις τρεις τελευταίες. Όλες ήρθαν από παίκτες που προστέθηκαν στο ρόστερ του στο δεύτερο γύρο αφού από δύο είχαν ο Τέβιν Μακ και ο Τσέισον Ραντλ ενώ μία είχε και ο Ντέιβιντ Νίκολς.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη δράση στη Stoiximan GBL μετά την αναβολή του αγώνα με τη Μύκονο. Πριν από αυτήν, ο Δικέφαλος επέστρεψε στις νίκες με την εκτός έδρας επικράτηση του επί του Πανιωνίου. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις του, ο Δικέφαλος σημείωσε τις δύο μικρότερες, επιθετικές επιδόσεις του στο φετινό Πρωτάθλημα μένοντας στους 69 κόντρα στον Παναθηναϊκό και στους 70 κόντρα στον Πανιώνιο.

GBL: Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 7/2

Κολοσσός - ΠΑΟΚ 15:45
Πανιώνιος - Μύκονος 16:00
ΑΕΚ - Μαρούσι 18:00
Περιστέρι - Ηρακλής 18:15

Κυριακή 8/2

Ολυμπιακός - Προμηθέας 13:00
Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 16:00

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ