Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στη Ρόδο ανοίγει σήμερα η αυλαία της 18ης αγωνιστικής στη Stoiximan Basket League, εκεί που ο Κολοσσός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση Κολοσσός - ΠΑΟΚ κάνει τζάμπολ στις 15:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Κολοσσός αναδεικνύει πρωταγωνιστές στην επίθεση του στις τελευταίες εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είχε επίδοση 20+ πόντων στις πρώτες 14 αγωνιστικές και σημείωσε πέντε στις τρεις τελευταίες. Όλες ήρθαν από παίκτες που προστέθηκαν στο ρόστερ του στο δεύτερο γύρο αφού από δύο είχαν ο Τέβιν Μακ και ο Τσέισον Ραντλ ενώ μία είχε και ο Ντέιβιντ Νίκολς.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη δράση στη Stoiximan GBL μετά την αναβολή του αγώνα με τη Μύκονο. Πριν από αυτήν, ο Δικέφαλος επέστρεψε στις νίκες με την εκτός έδρας επικράτηση του επί του Πανιωνίου. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις του, ο Δικέφαλος σημείωσε τις δύο μικρότερες, επιθετικές επιδόσεις του στο φετινό Πρωτάθλημα μένοντας στους 69 κόντρα στον Παναθηναϊκό και στους 70 κόντρα στον Πανιώνιο.

GBL: Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 7/2

Κολοσσός - ΠΑΟΚ 15:45

Πανιώνιος - Μύκονος 16:00

ΑΕΚ - Μαρούσι 18:00

Περιστέρι - Ηρακλής 18:15

Κυριακή 8/2

Ολυμπιακός - Προμηθέας 13:00

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 16:00