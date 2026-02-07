Νίκος Μουτσινάς: «Δεν νομίζω να με δείτε καλεσμένο στο Moments της Ζέτας Μακρυπούλια»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» παραχώρησε ο Νίκος Μουτσινάς, αναφερόμενος στην πορεία του στην τηλεόραση, στο τηλεπαιχνίδι Lingo και στα μελλοντικά του σχέδια.

Αρχικά, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θεατρική παράσταση «Η Οικογένεια Άνταμς», σημειώνοντας πως η ανταπόκριση του κοινού είναι ιδιαίτερα θετική και ότι ο κόσμος περνάει όμορφα.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής τόνισε ότι η τηλεόραση δεν του λείπει, ενώ ξεκαθάρισε πως το Lingo δεν θυμίζει την «κρεμάλα», όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά πρόκειται για ένα τηλεπαιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τηλεοπτικό του μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι δεν θέλει να φανεί ασυνεπής.

Ο Νίκος Μουτσινάς ανέφερε ακόμη ότι θα τον ενδιέφερε μια επιστροφή στην τηλεόραση μέσα από ένα τηλεπαιχνίδι πιο ήρεμου χαρακτήρα, χωρίς ένταση και «βαβούρα», καθώς, όπως είπε, επιθυμεί να περάσει σε μια πιο ήσυχη φάση της ζωής του.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να εμφανιστεί ως καλεσμένος στη νέα εκπομπή της Ζέτας Μακρυπούλια, Moments.