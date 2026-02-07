Βιολάντα: Το κατασκευαστικό λάθος που προκάλεσε τη φονική έκρηξη - Η «διαδρομή» του προπανίου

Προς κατασκευαστική αστοχία και όχι προς διάβρωση που προκλήθηκε από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» φαίνεται να καταλήγουν τα πρώτα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης έχουν πλέον σχηματίσει σαφή εικόνα για τη διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τη δεξαμενή έως το υπόγειο του εργοστασίου, όπου και σημειώθηκε η έκρηξη, όταν προκλήθηκε σπινθήρας από αντλία νερού.

Διαβάστε ακόμα: Βιολάντα: Νέα φωτογραφία ντοκουμέντο από τα 2 σημεία όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου

Η «διαδρομή» του προπανίου

Το προπάνιο φέρεται να διέφυγε από χαλύβδινο σωλήνα που παρουσίαζε εκτεταμένη διάβρωση, κινήθηκε υπόγεια και κατέληξε στο υπόγειο του κτιρίου, διαφεύγοντας από τρεις οπές στο σκυρόδεμα. Εκεί δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησαν διατρήσεις σε μήκος περίπου 30 μέτρων, σε οκτώ διαφορετικά σημεία κατά μήκος της όδευσης του αγωγού. Σε όλα εντοπίστηκε παρουσία προπανίου, με τη συγκέντρωση να μειώνεται όσο οι έρευνες απομακρύνονταν από το κτίριο και πλησίαζαν προς το οδόστρωμα.

Που ωφείλεται η διάβρωση

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, το σενάριο ότι η διάβρωση οφείλεται στην κακοκαιρία «Ντάνιελ» αποδυναμώνεται. Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής εκτιμούν πως πρόκειται για αστοχία της αρχικής κατασκευής, καθώς οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές.

Πρόκειται για χαλύβδινο σωλήνα, ο οποίος φέρεται να παρουσίαζε διάβρωση μήκους περίπου 7,5 μέτρων, με το συγκεκριμένο τμήμα να έχει αποκολληθεί. Οι σωληνώσεις είχαν κατασκευαστεί και υπογειοποιηθεί το 2014 ή και νωρίτερα και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, παρέμειναν για περίπου 12 χρόνια χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Διαβάστε ακόμα: Συγκλονίζει μαρτυρία αυτόπτη την ημέρα της έκρηξης στη Βιολάντα: «Κρατήρας κατάπιε τις συναδέλφους μας»

Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα πρόκειται να μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου θα πραγματοποιηθεί αναλυτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές αίτιο της διάβρωσης. Παράλληλα, δείγματα εδάφους θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να ελεγχθεί τόσο η ποσότητα του προπανίου που είχε εγκλωβιστεί στο έδαφος όσο και η σύστασή του, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε άμμος.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ούτε η κακοκαιρία «Ντάνιελ» ούτε οι ασφαλτοστρώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Αύγουστο φαίνεται να ευθύνονται άμεσα για τη διάβρωση. Εξετάζεται ωστόσο το ενδεχόμενο τα έργα αυτά να συμπίεσαν το έδαφος, καθιστώντας το πιο συμπαγές και διευκολύνοντας τη μετακίνηση του προπανίου υπόγεια, σαν μέσα από «κανάλι», έως το υπόγειο της επιχείρησης.