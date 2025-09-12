Κώστας Αντετοκούνμπο: Στις ΗΠΑ τον έλεγαν Mr. Fantastic - Οι πάγκοι στα πανηγύρια, το «παιχνίδι» που έπαιζαν και η προσέγγιση Μπαρτζώκα

Ας μην γελιόμαστε, δεν είναι εύκολο να κουβαλάς αυτό το όνομα στο πίσω μέρος της φανέλας. Η κληρονομιά που έχει αφήσει ο Γιάννης στο παγκόσμιο μπάσκετ είναι βαριά και τεράστια. «Αντετοκούνμπο» λες και το μυαλό μιραία και αυτόματα (και λογικά θα λέγαμε) πηγαίνει στον Γιάννη. Το βάζεις στην Google και σου βγάζει εκατομμύρια αποτελέσματα για τον... Greek Freak. Η «σκιά» είναι ασήκωτη. Ο Κώστας δεν το ένιωσε ποτέ. Τουλάχιστον, δεν το έχει δείξει, ούτε το έχει πει στους κοντινούς του ανθρώπους.

Δεν νιώθει ότι τον καταπλακώνει η «σκιά του Γιάννη». Το Athletic τον είχε ξεχωρίσει γράφοντας «δεν είναι Freak αλλά έχει να πολλά να δώσει» ενώ σπίκερ στην G-League τον είχε χαρακτηρίσει Mr. Fantastic. Ο Κώστας έχει τη δική του γραμμή, τραβάει το δικό του μονοπάτι και όπως μάς ειπώθηκε χαρακτηριστικά «γουστάρει τον δρόμο του» και ακολουθεί τις ιδέες του.

Το δείχνει άλλωστε και με την πορεία του. Έφυγε από τις ΗΠΑ και το NBA - πρωταθλητής με τους Λέικερς θυμίζουμε - και εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη. Οι λόγοι που πήρε αυτή την απόφαση δύο: Σε κανέναν από αυτούς δεν θα βρει κανείς τις λέξεις «Γιάννης» και «σκιά». Πεθαίνει άλλωστε για την οικογένειά του. Το λένε όλοι, το δείχνουν πόσο δεμένη οικογένεια είναι.

Οι λόγοι λοιπόν είναι πως ήθελε να κάνει οικογένεια με την κοπέλα του και να είναι εδώ. Απέκτησαν μάλιστα και ένα παιδάκι που σχετικά πρόσφατα το βάφτισαν. Ο άλλος, ο αγωνιστικός, είναι πως πιστεύει ότι είναι σέντερ της Euroleague. Πιστεύει ότι βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και αρπάζει τις ευκαιρίες που του απλώνονται. Θέλει να μπει να αποδείξει ποιος είναι, να αφήσει το στίγμα του «Κώστα» κι όχι του «αδερφού του Γιάννη». Το θέλει παρ΄ όλο που δεν έχει ανάγκη. Διαθέτει το κορμί για το ΝΒΑ, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά και από το γόνατό του. Δεν είναι και εύκολο το κορμί του. Μιλάμε για 2.09μ. δίχως παπούτσια και 2.11μ. με παπούτσια, που κάνει απανωτά και συνεχόμενα άλματα.

Κώστας Αντετοκούνμπο | INTIME/ ΝΙΚΟΣ ΒΗΧΟΣ

Τα δύο «όχι», ο Αταμάν και ο Μπαρτζώκας

Αρχικά στην Ευρώπη, Βιλερμπάν - λέγοντας το πρώτο «όχι» στον Ολυμπιακό - ξανά ΝΒΑ σε Μπουλς και τη θυγατρική τους - Φενέρμπαχτσε, λέγοντας και ένα δεύτερο «όχι» στον Ολυμπιακό και μετά Παναθηναϊκός, που τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Όχι όπως τα περίμενε, ούτε όπως τα ήθελε: «Μου έχει αφήσει γλυκόπικρη γεύση» είπε πρόσφατα για την θητεία του στο ΟΑΚΑ και τους «πράσινους». Δεν ολοκλήρωσε το συμβόλαιο του, τέθηκε πέρσι εκτός ομάδας από τον Αταμάν και πήγε στη Μούρθια.

Ας πούμε πως δεν ταίριαξαν τα χνώτα του με τον Τούρκο προπονητή, τον οποίο θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ (21:00) στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 της Ελλάδας με την Τουρκία.

Θα αναρωτηθεί τώρα κανείς γιατί η 3η ήταν και η φαρμακερή για τον Ολυμπιακό και τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Τα ρεπορτάζ στις πρώτες απόπειρες ανέφεραν πως ο Κώστας δεν ήθελε να είναι τρίτος σέντερ. Τι άλλαξε τώρα; Η προσέγγιση του Μπαρτζώκα. Αυτά που του είπε όταν μίλησαν. Την αλήθεια κι όχι αυτά που ήθελε να ακούσει ο Κώστας, να του χαϊδέψει τα αυτιά και άλλα να κάνει μετά μέσα στη σεζόν. Ο κόουτς ήταν ξεκάθαρος και του είπε πως η χρονιά με δύο σέντερ δεν βγαίνει. Πώς θα έχει τον χρόνο του και τον χώρο του. Μην ξεχνά κανείς πως ο Μιλουτίνοφ χάνει αρκετά παιχνίδια στη σεζόν βγάζοντας τραυματισμούς. Συν του ότι έπαιξε κι αυτός στο Eurobasket 2025.

Ναι, φυσικά και η ελληνική ταυτότητα παίζει τον ρόλο της (για βάλτε κάτω τους Έλληνες ψηλούς και δείτε πόσοι είναι) αλλά ο Μπαρτζώκας δεν πήρε έναν Αντετοκούνμπο, αλλά τον Κώστα που έχει φουλ αθλητικά προσόντα και αυτά πέρσι έλειψαν εμφατικά από τους Πειραιώτες. Το επιτόπιο άλμα του με τα δύο πόδια φτάνει τα 64 εκατοστά (φανταστείτε με φόρα) ενώ όταν ανοίξει τα χέρια του για να κλείσει χώρους στην άμυνα, καλύπτει 2 μέτρα και 24 εκατοστά.

Η εμφάνιση statement με τη Λιθουανία

Ο Μπαρτζώκας θέλει αυτά που έκανε απέναντι στους Λιθουανούς. Την εμφάνιση statement με τα 4 μπλοκ, τις άμυνες και τις οικονομικές επιθέσεις. Πιστεύει κανείς πως ο ίδιος ο Κώστας δεν ξέρει ότι, δεν πήγε στον Ολυμπιακό για να παίρνει 20 μπάλες πάνω του και να σκοράρει 25 πόντους με 8 καρφώματα; Θα ήταν τρελός αν το πίστευε.

Γνωρίζει άριστα τις μπάλες που του αναλογούν και τις «δουλειές» που πρέπει να κάνει μέσα στο παρκέ. Ξέρει ότι με Φουρνιέ, Έβανς, Βεζένκοφ, Πίτερς θα «σπάσει» τη μπάλα ή όπως τώρα στην Εθνική, με τον αδερφό του, τον Σλούκα, τον Ντόρσεϊ... Ωστόσο παρατηρήστε κάτι: Την ταχύτητα απόκρισης. Ξέρει πλέον τι θα κάνει με το πού υποδεχθεί τη μπάλα. Ακόμα περισσότερο, την πάσα πριν την ασίστ. Αυτή που δεν γράφει στη στατιστική. Ο Μπαρτζώκας όχι μόνο το ζητάει, αλλά τρελαίνεται - με την καλή έννοια - να το βλέπει αυτό.

Ένα ακόμη συν (στη θεωρία πάντα) η ελευθερία που δίνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην επίθεση στους παίκτες του. Για την άμυνα θα του τα χώσει, για την επίθεση, αν δεν κάνει κανένα ακραίο ακροβατικό, δεν θα του πει τίποτα. Κι ίσως αυτό ο Κώστας να το χρειάζεται γιατί λίγο διστακτικός φαίνεται στο μισό μπροστά. Θυμηθείτε το φλοτεράκι με τους Λιθουανούς. Δεν το σκέφτηκε καν και «χλατς»!

Ο τσακωμός για τον Γιάννη και την «οικογένεια»

Αυτό που μάς διαμήνυσαν άνθρωποι που τον ξέρουν και έχουν δουλέψει μαζί του, είναι πως πρόκειται για φουλ παίκτη ομάδας. Πιστεύει όσο τίποτα στην έννοια της οικογένειας. Είπαμε, βάζει στήθος μπροστά για την οικογένειά του όπως όλοι οι Antetokounbros, έτσι νιώθει και την ομάδα του και τους συμπαίκτες του.

Αυτό που έκανε με τον Βαλαντσιούνας για τον Γιάννη, θα το έκανε για τον οποιονδήποτε συμπαίκτη του, όχι μόνο για τα αδέρφια του. Το είχε κάνει και στον Παναθηναϊκό μια-δυο φορές κόντρα στον Ολυμπιακό για όσους θυμούνται. Μπήκε μπροστά αμέσως για να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.

Κώστας Αντετοκούνμπο | INTIME/ ΝΙΚΟΣ ΒΗΧΟΣ

Εκ διαμέτρου αντίθετο προφίλ το εντός παρκέ, με αυτό που έχει εκτός. «Μαζεμένος, ισορροπημένος, ώριμος, ήσυχος». Έτσι τον περιγράφουν όσοι τον ξέρουν και τον ζουν καθημερινά. Το αντίθετο του Θανάση, ο οποίος είναι όλη μέρα μέσα στην ενέργεια. Ο «πάτερ φαμίλιας» της οικογένειας, καθώς αυτός είχε από μικρός τον ρόλο του προστάτη (ως μεγαλύτερος) για τα αδέρφια του.

Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, (και) ο Κώστας αναγκάστηκε να μεγαλώσει γρήγορα. Να μην υπάρξει παιδί και να γίνει αμέσως άντρας. Φυσικά και ήταν κάτω από τις φτερούγες του Θανάση (ιδίως αυτός ήταν που πάντα ρωτούσε, "που είναι τα παιδιά;", "φάγανε;") και του Γιάννη (έχουν 3 χρόνια διαφορά). Αυτοί τον προστάτευαν στους δρόμους, όπως και τον Άλεξ, αλλά δεν είναι ότι δεν καταλάβαινε και τον έβαζαν να ζει μέσα σε μία «φούσκα». Δεν μπορούσαν να το κάνουν όσο κι αν το ήθελαν. Έζησε φτώχεια μεγάλη, δύσκολες καταστάσεις σε σημείο να μην έχουν να φάνε. Είναι γνωστά όλα αυτά. Πήγαινε μαζί με τα αδέρφια του στα πανηγύρια στον Κάλαμο για να πουλήσουν πράγματα, ώστε να βγάλουν τα προς το ζην. Αναγκάστηκε κι αυτός να μεγαλώσει γρήγορα και να μην μείνει παιδί.

Το «παιχνίδι» για να μην τρομάζουν

Όσο μπορούσαν ο Θανάσης και ο Γιάννης τους άφηναν εκτός από δύσκολες καταστάσεις. Είχαν σκαρφιστεί μάλιστα και ένα παιχνίδι που έπαιζαν μικροί. Δεν ήταν εύκολο στους δρόμους των Σεπολίων να γυρνάνε το βράδυ από την προπόνηση τέσσερα παιδιά μεταναστών. Μπορούσαν να συμβούν πολλά. Καταλαβαίνουν όλοι. Έτσι λοιπόν, έλεγαν στον Κώστα και στον Άλεξ, πώς όποιος φτάσει γρήγορα στο σπίτι κερδίζει. Κάτι τόσο παιδικό, τόσο αθώο. Ξέρετε γιατί το έκαναν όμως; Για να φτάσουν γρήγορα.

Αντετοκούνμπος | Facebook

Να μειώσουν τον χρόνο που θα ήταν έξω στον δρόμο και να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες να συμβεί κάτι. Για να μην τους τρομάξουν το παρουσίασαν σαν παιχνίδι.

Όχι ότι απέφυγε (και) ο Κώστας τις δύσκολες καταστάσεις. Έχει βιώσει κι αυτός ρατσισμό.

Γι αυτό το μόνο που ξέρει και τον νοιάζει είναι ότι μετράει η οικογένεια.

