Κουτλουάι σε Λεσόρ: «Δεν έχει παίξει 1,5 χρόνο και προσπαθεί να ευχαριστήσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού»

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, θρύλος της Φενέρμπαχτσε και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πλέον εκτελεί χρέη σχολιαστή και κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα όσα έγιναν στο φινάλε της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ και την ένταση που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Γουέιντ Μπόντγουϊν και τον Ματίας Λεσόρ.

Αρχικά, ο Κουτλουάι σχολίασε μέσω του καναλιού Socrates στο YouTube ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τις δηλώσεις του Οσμάν, ο οποίος μίλησε για ασέβεια του παίκτη της τουρκικής ομάδας προς τους «πράσινους», λέγοντας: «Αυτή η δήλωση του Τσεντί… Πού είναι η ασέβεια; Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι προσβλητικό προς τον αντίπαλο; Ειπώθηκε κάποια κακή λέξη; Τι πιο φυσιολογικό από το να κάνεις μια τέτοια κίνηση ή στάση; Το έκανε μπροστά στο λογότυπο; Και πού έπρεπε να το κάνει;».

