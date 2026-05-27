Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Κρίσταλ Πάλας εναντίον Ράγιο Βαγιεκάνο απόψε (27/05) στον τελικό του Conference League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ράγιο Βαγιεκάνο
Πανηγυρισμοί των παικτών της Ράγιο Βαγιεκάνο | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η Κρίσταλ Πάλας απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο απόψε (27/05) στην Red Bull Arena της Λειψίας στον τελικό του Conference League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 και τον ΑΝΤ1.

Τόσο οι Λονδρέζοι όσο και οι Μαδριλένοι βρίσκονται για πρώτη φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και αντιμετωπίζουν την κορυφαία πρόκληση της ιστορίας τους.

Η Κρίσταλ Πάλας έφτασε στον τελικό αποκλείοντας τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στα ημιτελικά με συνολικό σκορ 5-2 (3-1 στην Κρακοβία και 2-1 στο Λονδίνο), ενώ η Ράγιο -που απέκλεισε την ΑΕΚ στους «8» - προκρίθηκε επί της Στρασμπούρ στους «4» κερδίζοντας και τα δύο ματς με 1-0.

