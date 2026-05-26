Nέες μαρτυρίες για τους πυροβολισμούς στον Χολαργό: Η ερώτηση που είχε κάνει ο δράστης στον κουμπάρο

Ένα πρωτοφανές και αιματηρό ενδοοικογενειακό περιστατικό συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Χολαργού από το βράδυ της Δευτέρας. Ένας 57χρονος συνταξιούχος πιλότος έστρεψε το όπλο ενάντια στην 53χρονη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την στο πόδι, προτού βάλει τέλος στη δική του ζωή.

Το χρονικό της επίθεσης και οι πρώτοι κρότοι στην οδό Ξανθίππου

Όλα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Ξανθίππου, όπου το ζευγάρι διέμενε για περισσότερα από 25 χρόνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, ο 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας με ένα νόμιμα δηλωμένο όπλο. Αμέσως μετά την πράξη του, επέστρεψε στο διαμέρισμά τους, όπου έστρεψε το πιστόλι στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Περίοικοι και αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές του πανικού, σημειώνοντας πως αρχικά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, ο οποίος ακολουθήθηκε από απεγνωσμένες εκκλήσεις για βοήθεια, και στη συνέχεια ακούστηκε ένας δεύτερος πυροβολισμός.

Γειτόνισσα της οικογένειας περιγράφει χαρακτηριστικά: «Εγώ άκουσα έναν δυνατό θόρυβο. Νόμιζα ότι έπεσε κάποιος από καμία σκάλα. Τρόμαξα.

Ακούσαμε πράγματα να πέφτουν και μετά την ομιλία της κοπέλας που ζητούσε βοήθεια, απευθυνόταν στην Αστυνομία. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Μέχρι να καταλάβουμε, ήρθε η Αστυνομία».

Η άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και το αποτρόπαιο θέαμα

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο αμέσως μετά την ειδοποίηση. Οι πρώτοι ένστολοι που εισήλθαν στο εσωτερικό του κτιρίου βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Στο διαμέρισμα εντόπισαν αιμόφυρτη την 53χρονη γυναίκα, η οποία έφερε τραύμα από σφαίρα στο πόδι, ενώ λίγα μέτρα πιο μακριά κειτόταν νεκρός ο 57χρονος σύζυγός της.

Τα στοιχεία της προανάκρισης επιβεβαιώνουν το σενάριο της απόπειρας γυναικοκτονίας που ακολουθήθηκε από αυτοχειρία, με το ίδιο ακριβώς πυροβόλο όπλο.

Το προφίλ του ζευγαριού και η συστηματική ενασχόληση με τη σκοποβολή

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη γειτονιά, καθώς κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη για τους δύο ανθρώπους. Η 53χρονη εργάζεται ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ ο 57χρονος ήταν συνταξιούχος πιλότος. Όπως έγινε γνωστό, και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με το άθλημα της σκοποβολής, γεγονός που δικαιολογεί απόλυτα τη νόμιμη κατοχή των όπλων που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τις Αρχές μέσα στην οικία τους.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για μια ήσυχη οικογένεια που ποτέ δεν είχε απασχολήσει τη γειτονιά με ακραίους καυγάδες:

«Τους γνωρίζω πολλά χρόνια. Δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα να γίνει και είμαστε σοκαρισμένοι. Ήταν παντρεμένοι 25 χρόνια. Εδώ μένανε», αναφέρει γειτόνισσα.

«Ήταν σοβαροί, αξιοπρεπείς άνθρωποι, μορφωμένοι, και να τσακωνόντουσαν δεν έδιναν δικαιώματα στη γειτονιά. Όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Εμείς πάντως δεν είχαμε αντιληφθεί ότι υπήρχε κάτι τέτοιο», αναφέρει γειτόνισσα του ζευγαριού.

Το σκοτεινό ερώτημα του παρελθόντος και η μαρτυρία του συναδέλφου

Οι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του 57χρονου δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία. Ο κουμπάρος του ζευγαριού, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», ξεκαθάρισε πως ο αυτόχειρας δεν αντιμετώπιζε εμφανή ψυχολογικά προβλήματα, ωστόσο έφερε στη μνήμη του μια πρόσφατη συζήτηση, η οποία εκ των υστέρων αποκτά άλλη διάσταση:

«Είναι ένας άνθρωπος διάνοια, δεν ισχύει τίποτα από ό,τι ακούγεται. Ούτε ψυχολογικά είχε ούτε τίποτα. Μιλάγαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, δεν φαινόταν ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Τις τελευταίες ημέρες με είχε ρωτήσει ‘αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;’».

Παράλληλα, συνάδελφος του 57χρονου από τον χώρο της αεροπορίας δήλωσε απόλυτα ξαφνιασμένος, περιγράφοντάς τον ως έναν συγκροτημένο επαγγελματία και εκπαιδευτή, με τον οποίο μάλιστα σχεδίαζαν να βγουν κοινή έξοδο με τις συζύγους τους:

«Ο άνθρωπος ήταν ένας αξιόλογος εκπαιδευτής σε εμάς και ήταν ένας σοβαρός (άνθρωπος). Και τελευταία φορά την Κυριακή που μιλούσαμε μαζί και δεν είδα ούτε καν υπήρχε κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος έδειχνε κάτι τέτοιο. Έχω μείνει έκπληκτος δηλαδή που το έμαθα αυτό. Είναι αρκετά χρόνια εδώ.

Και με τη γυναίκα του εδώ και στις συγκεντρώσεις που βρισκόμασταν παρέα και όλοι μαζί κανονικά.

Με τη γυναίκα του μαζί και σε διάφορες εκδηλώσεις που κάναμε εδώ, μαζί ήταν ο άνθρωπος και έβγαιναν έξω μαζί και παρέα έχουμε κάνει μαζί έξω με τη γυναίκα μου και δεν έχω προσέξει κάτι το ιδιαίτερο στον άνθρωπο.

Συνταξιούχος μεν, αλλά στην ουσία ο άνθρωπος ήταν εθελοντικά επειδή του άρεσε να πετάει, δηλαδή θα πετούσε κάθε Κυριακή, κάνα Σάββατο. Δεν ήταν κάποιος ενεργά δηλαδή, εργάσιμος φουλ. Ο άνθρωπος απλώς ασχολούνταν γιατί του άρεσε αυτό το πράγμα.

Και τον είχαμε κι εμείς σαν εκπαιδευτή μια και ήταν αξιολογημένος σωστός εκπαιδευτής και τον είχαμε έτσι. Την Κυριακή και πλάκα κάναμε και μάλιστα, συζητούσαμε κιόλας μαζί και λέγαμε να βγούμε με τη γυναίκα μου κι αυτός με τη γυναίκα του έξω, γιατί είχαμε καιρό να βρεθούμε, μήπως βρεθούμε να βγούμε έξω παρέα».