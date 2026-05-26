«Παράγουμε περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε;» Τα καρφιά Χειλάκη - Τουμασάτου από το Θησείο

Με φόντο την Ακρόπολη η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν οι παρουσιαστές της βραδιάς όπου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το νέο πολιτικό του κόμμα στο Θησείο.

Η ερώτηση της Μαριάννας Τουμασάτου για το αν παράγουμε περισσότερα κόμματα από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε συνάντησε την απάντηση του συναδέλφου της Αιμίλιου Χειλάκη που σχολίασε «αυτά αφορούν πρωτοεμφανιζόμενους και πρωτοεμφανιζόμενες, όχι για εκεί που υπάρχουν ρίζες».

Στους πρωτοεμφανιζόμενους πάντως βρίσκεται και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μόλις σήμερα κατέθεσε στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Λίγο αργότερα από το βήμα στο Θησείο, οι δύο ηθοποιοί σχολίασαν μεταξύ άλλων πως «Καλύτερα να μας κυβερνά ο πρώην καταληψίας παρά οι ωτακουστές του predator».

