Μέμος Μπεγνής: Η επένδυση που τον κατέστρεψε οικονομικά - «Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει»

Ο Μέμος Μπεγνής εξομολογήθηκε για την επιχειρηματική κίνηση που τον οδήγησε σε τεράστια οικονομικά προβλήματα και τον ώθησε να αναλαμβάνει κάποιες δουλειές που πιθανόν δεν θα έκανε αν δεν πιεζόταν από χρέη.

«Όταν είσαι ηθοποιός πρέπει να τσαλακώνεσαι. Καλούμε να κάνω κάποιες δουλειές για βιοποριστικούς λόγους.

Δεν έφτασα στο σημείο να κάνω άλλο επάγγελμα. Ακόμα και στην κρίση δεν έμεινα εκτός δουλειάς. Επένδυσα τα χρήματα μου σε ένα ταχυφαγείο και καταστράφηκα.

Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει και είναι πολλά. Δεν ήξερα να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Εντάξει θα ξεμπερδέψω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική βοήθεια που αποτέλεσαν για εκείνον οι φίλοι του.

«Έχω καλούς φίλους και κάνω ψυχοθεραπεία με καλούς φίλους, Είναι ωραίο ι άνθρωποι σου να σου λένε την αλήθεια κι ας πονάς.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να έχουν αυλή. Θέλουν τους γλείφτες γύρω τους. Δεν έχω προσδοκίες από τους ανθρώπους μόνο από τους φίλους μου», εξομολογήθηκε.