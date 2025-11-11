Κριστιάνο Ρονάλντο: Το 2026 γράφει την τελευταία σελίδα του στα Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε ότι το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο του.

Με περισσότερα από 950 γκολ σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, ο Πορτογάλος επιθετικός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη μεγαλύτερη σκηνή του αθλήματος, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που ξεπερνά τα γήπεδα.

Από το ντεμπούτο του στη Σπόρτινγκ το 2002 μέχρι την πορεία του σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους και Αλ Νασρ, ο Ρονάλντο υπήρξε σύμβολο αφοσίωσης, πειθαρχίας και πάθους.

Το τουρνουά του 2026, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του Ρονάλντο. Εκεί, ο Πορτογάλος θα κυνηγήσει τον μοναδικό τίτλο που λείπει από την τροπαιοθήκη του: το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί σε «ένα ή δύο χρόνια» για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

