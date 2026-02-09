Κριστιάνο Ρονάλντο: Τέλος η απεργία, επιστρέφει στη δράση με Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στη δράση! Όπως αναφέρει η Α Bola, ο Πορτογάλος σταρ αποφάσισε να σταματήσει την... απεργία που τήρησε τις προηγούμενες ημέρες, επιστρέφοντας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Αλ Νασρ το ερχόμενο Σάββατο (14/2).
Το δημοσίευμα τονίζει ότι ο CR7 θα γίνει ξανά διαθέσιμος για την ομάδα του, καθώς έλαβε τις εγγυήσεις που ζητούσε από το PIF - με πληρωμές που εκκρεμούσαν σε υπαλλήλους της Αλ Νασρ να ολοκληρώνονται και τους Σιμάο Κουτίνιο (αθλητικός διευθυντής) και Ζοάο Σεμέδο (CEO) να επιστρέφουν στα πόστα από τα οποία είχαν αποκλειστεί στα τέλη Δεκεμβρίου.
