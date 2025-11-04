Κριστιάνο Ρονάλντο: «Θα αποσυρθώ σύντομα - Τίποτα δεν μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό»

Σοκάρει η αποκάλυψη του Κριστιάνο Ρονάλντο ότι «θα παραιτηθεί σύντομα» από την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν.

Ο Πορτογάλος άσος του ποδοσφαίρου βρέθηκε στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν και μεταξύ άλλων μίλησε για το πότε σκοπεύει να παραιτηθεί από το ποδόσφαιρο:

«Σύντομα, αλλά νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος.» είπε ο ποδοσφαιριστής και συνέχισε:« Θα είναι δύσκολο, φυσικά. Θα είναι δύσκολο, ναι. Πιθανότατα θα κλάψω, είναι φυσιολογικό. Και είμαι κάποιος που κλαίει εύκολα. Δεν καταπνίγω τα συναισθήματά μου. Είμαι ειλικρινής. Είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Θα είναι δύσκολο, αλλά προετοιμάζομαι για το μέλλον μου από τότε που ήμουν 25, 26, 27 ετών. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την πίεση».

Όταν ερωτήθηκε αν αν κάτι μπορεί να γεμίσει το κενό που αφήνει το ποδόσφαιρο, ο Κριστιάνο τόνισε:

«Τίποτα, νομίζω. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την έκκριση αδρεναλίνης που νιώθουμε στο ποδόσφαιρο όταν σκοράρουμε ένα γκολ. Όπως είπα, όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Οπότε νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος, νομίζω.

Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he thinks he will retire 'soon' - but 'nothing' will compare in his life to football.



"It will be tough... probably I will cry... but I've prepared my future since 27 years old."



Ωστόσο, ο Κριστιάνο είπε πως όταν αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο θα αφοσιώσει παραπάνω χρόνο στην οικογένειά του και στην ανατροφή των παιδιών του:

«Θα έχω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου. Θα έχω περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μου, για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, ειδικά την Μπέλα, η οποία είναι τριών ετών, και την οποία αρχίζω να μου λείπει όταν ταξιδεύω και περνάω τόσες πολλές μέρες στο ξενοδοχείο με την ομάδα», δήλωσε.

Η καθοδήγηση της καριέρας του γιου του, Κριστιάνο Τζούνιορ, Κριστιανίνο, θα είναι σίγουρα μια από τις ασχολίες του Κριστιάνο όταν σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο:



«Θέλω να ακολουθήσω τον Κριστιάνο Τζούνιορ επειδή βρίσκεται σε αυτό το σημείο της ζωής του όταν κάνεις κάποια ηλίθια πράγματα. Είναι φυσιολογικό, επειδή έκανα το ίδιο. Θέλω να είμαι με τον Ματέο, ο οποίος επίσης αγαπά το ποδόσφαιρο. Θέλω να είμαι περισσότερο οικογενειάρχης, πιο παρών», είπε ο Κριστιάνο.