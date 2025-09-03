Κύπελλο Ελλάδας, κλήρωση: Το πρόγραμμα της league phase - Ξεχωρίζει το Άρης - ΠΑΟΚ

Το Κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο μπαίνει σε νέα εποχή καθώς από φέτος αλλάζει το φορμάτ, με αποτέλεσμα να διεξαχθεί όπως οι μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την εισαγωγή μίας League Phase.

Συμμετέχουν 20 ομάδες, οι οποίες χωρίστηκαν σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας των τεσσάρων.

Κάθε μία εξ' αυτών θα κληρωθεί μ' έναν αντίπαλο από τα υπόλοιπα γκρουπ. Έτσι θα βγουν οι τέσσερις αντίπαλοί της, τους οποίους θα αντιμετωπίσει από μία φορά, δύο εντός και δύο εκτός.

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Οι προημιτελικοί θα είναι μονοί (το πλεονέκτημα της έδρας θα το έχει όποια ομάδα τερμάτισε πιο ψηλά στο League Phase) ενώ μέχρι και τα ημιτελικά δεν θα υπάρχει παράταση στους υπόλοιπους νοκ άουτ αγώνες.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ με την παρουσία φιλάθλων και των δύο φιναλίστ.

Κύπελλο Ελλάδας: Το αποτέλεσμα της κλήρωσης και το πρόγραμμα

Από το αποτέλεσμα της κλήρωσης, ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ ενώ αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

1η αγωνιστική (16-17-18/9)

Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη-Βόλος

Κηφισιά-Αστέρας Aktor

Λεβαδειακός- ΠΑΟΚ

Μαρκό-ΑΕΛ

ΟΦΗ-Καβάλα

Παναθηναϊκός -Athens Kallithea

-Athens Kallithea Παναιτωλικός- Άρης

Αιγάλεω-ΑΕΚ

2η αγωνιστική (23-24-25/9)

ΑΕΚ -Παναιτωλικός

-Παναιτωλικός ΑΕΛ-Λεβαδειακός

Αστέρας Aktor- Ολυμπιακός

Athens Kallithea-ΟΦΗ

Άρης-Μαρκό

Βόλος-Ατρόμητος

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω

Καβάλα-Κηφισιά

Ηρακλής-Ηλιούπολη

3η αγωνιστική (28-29-30/10)

Ατρόμητος- Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη- ΑΕΚ

Κηφισιά-Athens Kallithea

Λεβαδειακός-Αστέρας Aktor

Ολυμπιακός -Βόλος

-Βόλος ΟΦΗ-Ηρακλής

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ -ΑΕΛ

-ΑΕΛ Αιγάλεω-Άρης

4η αγωνιστική (2-3-4/12)

ΑΕΚ -ΟΦΗ

-ΟΦΗ ΑΕΛ-Ατρόμητος

Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη

Athens Kallithea-Καβάλα

Άρης - ΠΑΟΚ

- Βόλος-Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου- Ολυμπιακός

Μαρκό-Λεβαδειακός

Ηρακλής-Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός-Κηφισιά

5η αγωνιστική (16-17-18/12)

Καβάλα- Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός -Ηρακλής

-Ηρακλής ΠΑΟΚ-Μαρκό