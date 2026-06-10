Κύπελλο Ελλάδος: Οριστικά στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου, την Πέμπτη (11/06) το ΔΣ

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την πρόταση από τη νέα πλατφόρμα περιεχομένου του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία ήταν η καλύτερη από αυτές της ΕΡΤ και της Cosmote TV, με αποτέλεσμα να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Είναι οριστικό και στο ΔΣ που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης (11/06) θα επικυρωθεί η συμφωνία για τα επόμενα τρία χρόνια και οι αγώνες θα προβάλλονται από τον ΣΚΑΪ.
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