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Κύπελλο Ελλάδος: Οριστικά στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου, την Πέμπτη (11/06) το ΔΣ

Ο ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου έκανε την καλύτερη πρόταση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος για τα επόμενα τρία χρόνια.

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Το Κύπελλο Ελλάδας. | ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI
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Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την πρόταση από τη νέα πλατφόρμα περιεχομένου του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία ήταν η καλύτερη από αυτές της ΕΡΤ και της Cosmote TV, με αποτέλεσμα να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Είναι οριστικό και στο ΔΣ που θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης (11/06) θα επικυρωθεί η συμφωνία για τα επόμενα τρία χρόνια και οι αγώνες θα προβάλλονται από τον ΣΚΑΪ.

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