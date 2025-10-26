Κυζιρίδης στο Gazzetta: «Υπήρχαν βράδια που να σταματήσω το ποδόσφαιρο, ήταν το λιγότερο που σκεφτόμουν»

Αν η φράση «ποτέ να μην τα παρατάς», είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν του Αλέξανδρου Κυζιρίδη. Μία αλυσίδα από εμπόδια, μία σειρά από ατυχίες, από αποφάσεις που δεν βγήκαν. Κι όμως, ο «Κύζι» δεν έπαψε ποτέ, να ελπίζει και να προσπαθεί. Η χρονιά που «τρέχει», έχει για εκείνον τη σφραγίδα «δικαίωση». Ο 25χρονος εξτρέμ ζει το όνειρό του στη Σκωτία, γνωρίζοντας πως πια έχει πολλούς λόγους να ονειρεύεται.

Έχοντας αφήσει πίσω τους τις «Συμπληγάδες» της απόρριψης από τον ΠΑΟΚ, της διάλυσης της Βέροιας και του Ηρακλή, της κακής συμπεριφοράς από τον Παναιτωλικό, των ευκαιριών που ποτέ δεν πήρε στο Βόλο. Αν εκεί σταματάει το μπαράζ των δυσκολιών; Όχι, βέβαια.

Διαβάστε στη συνέχεια στο Gazzetta.gr.