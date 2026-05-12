Λαμίν Γιαμάλ: Κυμάτισε τη σημαία της Παλαιστίνης και ξεσήκωσε τους φίλους της Μπαρτσελόνα

Ο Ισπανός άσσος της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ έκανε δεκάδες χιλιάδες πλήθους φιλάθλων να τον τιμήσουν για την έκφραση αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την κατάκτηση του τίτλου της La Liga.
Σε πολλά βίντεο που κοινοποιήθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο τη Δευτέρα, ο 18χρονος φαίνεται να κυματίζει μια παλαιστινιακή σημαία μέσα από ένα το λεωφορείο της ομάδας, υπό τις επευφημίες του πλήθους.
Μία λαοθάλασσα παρατάχθηκε στους δρόμους της Βαρκελώνης για να χαιρετήσουν τους ήρωές τους κατά τη διάρκεια της παρέλασης σε όλη την ισπανική πόλη.
Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον 29ο τίτλο της στη Λα Λίγκα με νίκη με 2-0 επί της αντίπαλης Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή, σηματοδοτώντας τη δεύτερη φορά που το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος κρίνεται από το αποτέλεσμα ενός αγώνα El Clasico.
Από την έναρξη της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, η πόλη της Βαρκελώνης έχει χρησιμεύσει ως σημαντικός κόμβος για τον φιλοπαλαιστινιακό ακτιβισμό στην Ισπανία.
