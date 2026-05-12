Survivor: Ο αδελφός του Μάνου Μαλλιαρού απαντά σε όσους ανησυχούν πως είναι εκείνος ο τραυματίας

Ο Γιάννης Μαλλιαρός, δημοσιογράφος και αδελφός παίκτη του Survivor, τοποθετήθηκε αναφορικά με τις ανησυχίες πως μπορεί να είναι εκείνος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο στον Άγιο Δομίνικο.

Σε story του στο Instagram επισημαίνει πως δεν είναι ο Μάνος Μαλλιαρός αυτός που τραυματίστηκε, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο στη θάλασσα.

«Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για τραυματισμό παίκτη στο Survivor, μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχουμε είναι πως δεν αφορά τον αδερφό μου Εύχομαι περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον παίκτη Μακάρι όλα να πάνε καλά» ανέφερε ο Γιάννης Μαλλιαρός στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιάννη Μαλλιαρού για το Survivor

Το σοβαρό ατύχημα με τον παίκτη του Survivor

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της AcunMedya, ο παίκτης τραυματίστηκε από τουριστικό σκάφος, την ώρα που «ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι».

«Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου» συμπληρώθηκε.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.



Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.



Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.



Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».