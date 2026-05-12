Αρναούτογλου: Σοκαρισμένος ο Γιώργος Λιανός από τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor

Σοκαρισμένος είναι ο Γιώργος Λιανός, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Acun Medya.

Σήμερα (12/5) το πρωί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιανό, με τον οποίο συνεργάζονται στο ραδιόφωνο εξηγώντας πως είναι στο πλευρό του παίκτη που τραυματίστηκε και θα απουσιάσει μερικές ημέρες από την εκπομπή μέχρι να νιώσει καλά.

«Έχει συμβεί κάτι από χθες βράδυ στο Survivor. Mίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για 2-3 μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος.

Είναι δίπλα στον παίκτη. Ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι, και ότι όλο του το μυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Κάνω αυτή την ανακοίνωση γιατί για κάποιες μέρες θα λείψει και θα ξαναβγεί όποτε νιώσει καλά» είπε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.