«Μην πιστεύετε τίποτα»: Ο Γεωργιάδης ανέβασε την περιβόητη φωτογραφία με την άγνωστη γυναίκα

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε στο X την φωτογραφία στην οποία φαίνεται πως βασίστηκε η «πειραγμένη» που τον έδειχνε σε δήθεν ερωτικές περιπτύξεις με άγνωστη γυναίκα.

«Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο» επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης. Η φωτογραφία φαίνεται να προέρχεται από σερβοκροατική ταμπλόιντ εφημερίδα.

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος Το Παρασκήνιο αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας.

Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μήν πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο… pic.twitter.com/mVyfCZevgs — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026

Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για την φωτογραφία που έχει γίνει viral στα social media, η οποία φερόμενα τον δείχνει σε έξοδό του με μία άγνωστη γυναίκα.

Όπως έγραψε ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο X, «απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI».