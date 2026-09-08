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Λαρεντζάκης: Επιστρέφει στην ΑΕΚ, απομένει το «ναι« του Ολυμπιακού

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μετά από έξι χρόνια στον Ολυμπιακό, επιστρέφει στην ΑΕΚ.

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Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης | Eurokinissi/ΧΑΡΗΣ ΖΑΜΠΕΤΟΥΛΑΣ
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Έτοιμος για να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Η «Ένωση» ήρθε σε συμφωνία με τον 32χρονο γκαρντ και απομένει τυπικά το deal της Ενωσης και του παίκτη με τον πρωταθλητή Ευρώπης ώστε μετά από έξι χρόνια στον Πειραιά να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους».

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