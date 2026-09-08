Λαρεντζάκης: Επιστρέφει στην ΑΕΚ, απομένει το «ναι« του Ολυμπιακού

Έτοιμος για να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ είναι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Η «Ένωση» ήρθε σε συμφωνία με τον 32χρονο γκαρντ και απομένει τυπικά το deal της Ενωσης και του παίκτη με τον πρωταθλητή Ευρώπης ώστε μετά από έξι χρόνια στον Πειραιά να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους».

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