Learn how to see: Η ιδιοφυΐα του Σάρας

Θυμάμαι τους τόνους δουλειάς που έδινε «προς μελέτη» για το σπίτι σε όλους τους μαθητές του αθλήματος (από απλούς χομπίστες μέχρι καταξιωμένους προπονητές του ΝΒΑ) εκείνη η Ζάλγκιρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τo 2018.
Μια Old-school ομάδα που ζούσε στα κενά των σελίδων ανάμεσα στις παραγράφους που διηγούνται ιστορίες. Και εν τέλει έγινε η ίδια μια ιστορία, από τις ωραιότερες που μας έχουν αφηγηθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Eurovision: Αυτός είναι ο τραγουδιστής του ελληνικού τελικού που καταδικάστηκε για βιασμό τουρίστριας στη Ρόδο
- Το AI μοντέλο που μοιάζει τόσο αληθινό: «Θα ορκιζόσουν πως το έχεις ξανασυναντήσει!»
- Ο Μπέος «άναψε»... το δέντρο: Ομοφοβική επίθεση και ειρωνεία στον Σωτήρη Πολύζο
- Άφωνος ο Λιάγκας με τα «γαλλικά» του Νίκου Αποστολόπουλου: «Πηδ... σαν που...»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.