Learn how to see: Η ιδιοφυΐα του Σάρας

Θυμάμαι τους τόνους δουλειάς που έδινε «προς μελέτη» για το σπίτι σε όλους τους μαθητές του αθλήματος (από απλούς χομπίστες μέχρι καταξιωμένους προπονητές του ΝΒΑ) εκείνη η Ζάλγκιρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τo 2018.

Μια Old-school ομάδα που ζούσε στα κενά των σελίδων ανάμεσα στις παραγράφους που διηγούνται ιστορίες. Και εν τέλει έγινε η ίδια μια ιστορία, από τις ωραιότερες που μας έχουν αφηγηθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr