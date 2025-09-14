Μενού

Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Συνέχεια σήμερα στην 3η αγωνιστική της Super League με το ματς Λεβαδειακός - ΑΕΚ.

Στη Λιβαδειά, με την αναμέτρηση Λεβαδειακός - ΑΕΚ συνεχίζεται η 3η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι κάνει σέντρα στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο Λεβαδειακός είναι αήττητος φέτος καθώς μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέσπασε ισοπαλία στην έδρα του Παναθηναϊκού, ενώ από την άλλη πλευρά οι η ΑΕΚ μετρά δύο νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα.

