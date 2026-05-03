Λεβαδειακός - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Συνέχεια στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 στη Super League, με την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον Βόλο στη Λιβαδειά. Η αναμέτρηση Λεβαδειακός - Βόλος αρχίζει στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Τρεις διαδοχικές νίκες έχει ο Λεβαδειακός στις εντός έδρας αναμετρήσεις του με τον Βόλο, αφού μετά την επικράτηση της ομάδας της Μαγνησίας με 3-0 στο πρώτο τους παιχνίδι στη Βοιωτία ακολούθησαν μόνο νίκες του Λεβαδειακού.

Συνολικά έχουν οκτώ αναμετρήσεις μεταξύ τους και στις δύο έδρες, στις οποίες δεν έχει σημειωθεί ισοπαλία και ο Λεβαδειακός έχει πέντε νίκες και ο Βόλος τρεις. Ο Βόλος επικράτησε και στα δύο παιχνίδια τους το 2022-23, στην πρώτη σεζόν που συνυπήρξαν στη Super League. Στη συνέχεια κατάφερε να πάρει ακόμη μια νίκη, στις 12 Απριλίου 2025 για τα Playouts και στα άλλα πέντε παιχνίδια επικράτησε η ομάδα της Βοιωτίας.

Την περσινή περίοδο συναντήθηκαν τέσσερις φορές, με τον Λεβαδειακό να παίρνει δύο νίκες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στη διαδικασία των Playouts να επικρατεί ο καθένας στην έδρα του.