Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ 0-0: Όλα για όλα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα για να επιστρέψει στο Champions League μετά από οκτώ χρόνια, αποσπώντας ισοπαλία 0-0 από τη Λέφσκι στη Σόφια. Ωστόσο, η βουλγαρική ομάδα έδειξε ότι η ρεβάνς δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τους πρωταθλητές Ελλάδας, στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά από ένα αναμενόμενο δυναμικό ξεκίνημα της Λέφσκι, η ΑΕΚ ισορρόπησε γρήγορα και μάλιστα ήταν αυτή που πρώτη δημιούργησε τις προϋποθέσεις για κάτι καλό. Στο 20΄ από την κάθετη που Μάγερ, ο Λούκα Γιόβιτς ακινητοποίησε τους πάντες με απευθείας σουτ στη διαγώνιο, αλλά η μπάλα βρήκε το πάνω μέρος του δοκαριου.

Στη συνέχεια ο Σέρβος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί σοβαρό λάθος του Βούτσοφ στο 32΄ όμως σούταρε ψηλά άουτ. Οι γηπεδούχοι είχαν τη δική τους στιγμή στο 38΄ όταν πάτησαν επικίνδυνα στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Μουμπάρικ, όμως το πλασέ του δεν είχε δύναμη και εξουδετερώθηκε εύκολα από τον Στρακόσα.

Νωρίς στο β΄ ημίχρονο ο Μάρκο Νίκολιτς προσπάθησε να αλλάξει το ρυθμό του αγώνα, αποσύροντας Γιόβιτς και Μάγερ. Ο Μάνταλος βοήθησε πολύ να αποκτήσει η Ένωση περισσότερη κατοχή της μπάλας αλλά και ηρεμίας, φέρνοντας το ματς στα μέτρα της.

Για τα επόμενα 20 λεπτά η ΑΕΚ κυριάρχησε πιέζοντας ψηλά και μην επιτρέποντας στους γηπεδούχους να παίξουν δημιουργικό ποδόσφαιρο. Ο Βελάσκεθ «απάντησε» αλλάζοντας τους δυο Βραζιλιάνους επιθετικούς του που είχαν εγκλωβιστεί από τη «κιτρινόμαυρη» άμυνα.

Ηταν, όμως, δύσκολο για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες να αναλάβει ρίσκο στα τελευταία λεπτά, καθώς έδειξαν αμφότερες να συμβιβάζονται στο 0-0.

Πράγματι, μετά από ένα δεύτερο ημίχρονο που κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, οι δύο ομάδες αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους σε 8 βράδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι συνθέσεις:

Λέφσκι Σόφιας (Χούλιο Βελάσκεθ): Βούτσοφ, Αλνταΐρ Νέβες (89΄ Χεβέρτον), Σεραφίμοφ, Ντιμιτρόφ, Μαϊκόν (89΄ Στογιάντσοφ), Σερζίνιο, Μουμπάρικ, Σεντέγες, Όκο Φλεξ (67΄ Περέα), Ρεϊνάλντο (78΄ Μίτκοφ), Έβερτον Μπάλα (78΄ Σούλα).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Κάιρινεν, Μάγερ (58΄ Μάνταλος), Κοϊτά (81΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (58΄ Βάργκα), Ζίνι (81΄ Ζούμπκοφ).